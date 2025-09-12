¶¶ËÜ´ÄÆà¡ÖËÜÅö¤ËÃÏÊý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¼ç±é±Ç²è¡Ö¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡×ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÁ°¾è¤ê¤Ç¤ª¼ò´®Ç½
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬£±£²Æü¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ö¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ì£Á£Ó£Ô¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡×¡Ê±©½»±Ñ°ìÏº´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤é¤ÈÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥Û¥é¡¼¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì±Ç²èÂè£²ÃÆ¡££²£²Ç¯¸ø³«¤ÎÁ°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¶¶ËÜ¤Ï¡¢Âçºå¤Ç¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡ÖÂçºå¤Ç¿Íµ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ðÊó¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£âÃ±ÉÅÄ¤â¡ÖËÍ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡Ä¡£Âçºå¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢º£Æü¤â°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Öº£Âçºå¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²áµî¤ËÂçºå¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÄ«¥É¥é¤Î»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÈÃ«Ä®»ÍÃúÌÜ¡¢Ã«Ä®Ï»ÃúÌÜ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤µï¼ò²°¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã«»Í¤Ç¤ª¼ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¤³¤ÎÆü¤âÁ°ÆüÆþ¤ê¤·¡¢¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÃÏÊý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤È¤«Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡Ö¼ò¹ë¥Í¥¿¡×¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£º£ºî¤¬½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ÑÛ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¡Ö¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡Ù¤¬¡¢¤½¤í¤½¤íÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ßÂÔ¤Á¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Î»×¤¤½Ð¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢âÃ±ÉÅÄ¤¬Åç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡ÖÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ£±£°Ê¬¡¢£±£µÊ¬¤¯¤é¤¤¤Ç¹Ô¤±¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÅç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢ÅÔ²ñ¤ò£±²óËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÏÁ°ºî¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤â¥¢¥Ã¥×¡£¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÁ°ºî¤òÄ¶¤¨¤ëÀÄ½Õ´¶¤È¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Î´¶¤¸¤ÎÍ»¹çÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤Þ¤¿¡¢¤ªÍ§Ã£¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢²ÈÂ²¤òÏ¢¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£Ð£Ò¤·¤¿¡£