¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤¤ê´á¶ñ¡Öµæ¶ËÂçÀ»·õ ¿Ï²¦·õ½½À»¿Ï¡×¤òÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ9·î12Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£È¯Á÷¤Ï2026Ç¯2·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï33,000±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥»¥¤¥Ðー¡×¤è¤ê¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥»¥¤¥Ðー¡×ºÇ¶¯¥Õ¥©ー¥à¤ÎÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¿Ï²¦·õ½½À»¿Ï¡×¤ò¡Öµæ¶ËÂçÀ»·õ¡×¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤ÎÈ´Åá¸å¤Î¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¡¢DXÈÇÂÐÈæÌó200¡ó¤È¤Ê¤ëÌó830mm¤ÎÄ¶Âç·¿¥µ¥¤¥º¤ÇÂ¤·Á¡£Âç·¿¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¶ä²Ï¤ò»×¤ï¤»¤ëÆÃÄ§Åª¤ÊËÜÂÎ¥«¥éー¤ä¡¢¥¨¥ó¥Ö¥ì¥àÉôÊ¬¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥É¤ÎºÌ¿§¤Ë¤è¤ê·àÃæ¥¤¥áー¥¸¤Ë¶á¤¤³°´Ñ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÄ§Åª¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Î¥¹¥é¥¤¥Éµ¡¹½¤òÅëºÜ¤·¡¢Ä¶¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤ò³è¤«¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÉ¬»¦µ»¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡»ý¤Á¼êÉôÊ¬¤Î¥È¥ê¥¬ーÁàºî¤Ç·õ·â²»¤¬È¯Æ°¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¯¥í¥¹¥»¥¤¥Ðー¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥»¥¤¥Ðー¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥Õ¥£ー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¥»¥¤¥Ðー¤ÎÊÑ¿È²»¡¦É¬»¦µ»²»À¼¤òËÉÙ¤Ë¼ýÏ¿¡£ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥«¥éーLED¤ò6ÅôÅëºÜ¤·¡¢³Æ¼ï²»À¼¤ÎÈ¯Æ°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯¸÷¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥»¥ê¥Õ¥âー¥É¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¿À»³Èô±©¿¿¡Ê±é¡§ÆâÆ£½¨°ìÏº¤µ¤ó¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ü¥¤¥¹¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¤ÎÊÑ¿È¡¦É¬»¦µ»²»¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢3¶Ê¤Î·àÃæBGM¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µæ¶ËÂçÀ»·õ ¿Ï²¦·õ½½À»¿Ï
9·î12Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
2026Ç¯2·î È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§33,000±ß
¥µ¥¤¥º¡§HÌó830mm¡ßWÌó260mm¡ßDÌó60mm
(C)2020 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç