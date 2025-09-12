µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¡Ö²òÂÎ¤ËÍý²ò¤ò¡×¶µ°éÄ¹¤é¤¬ÅÝ²õ¤Î´í¸±À¤ò²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¡¡Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú¤Î¹Í¤¨¤Ê¤·
¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¿ÍäÃ«·½»°Ïº ¶µ°éÄ¹
¡¡·úÃÛ²È¡¦Ã°²¼·ò»°¤¬Àß·×¤·¤¿µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¤Î²òÂÎ¤Ë¸þ¤±¡¢¶µ°éÄ¹¤é¤¬12Æü¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃÏ¿Ì¤ÎºÝ¤ÎÅÝ²õ¤Î´í¸±À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë°ìÊý¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¦¹Í¤¨¤ÏÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÍäÃ«¶µ°éÄ¹¤È¹áÀî¸©±ÄÁ¶²Ý¤ÎÃÓÅÄ²ÝÄ¹¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¤Î²òÂÎ¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ2012Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤Ç·úÊªËÜÂÎ¤ÎÂÑ¿ÌÀ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä²°º¬¤¬Íî²¼¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì±´Ö¤Î»ñ¶â¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ËºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Öµì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´ÛºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ¡×¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö²°º¬¤Î°ìÉô¤ÎÍî²¼¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â·úÊªÁ´ÂÎ¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ë´í¸±¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤º¡¢ºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤Ë±þ¤¸¤ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¤ÏÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈï³²¤¬À¸¤¸¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀµÚ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡12Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤â·úÊªÁ´ÂÎ¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Êº¬µò¤Ï¼¨¤µ¤ì¤º¡¢°ìÈÌÏÀ¤ÎÀâÌÀ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¿ÍäÃ«·½»°Ïº ¶µ°éÄ¹¡Ë
¡Ö¥°¥·¥ã¥Ã¤È¤Ê¤ë¤È¤«¡¢ÅÝ¤ìÊý¤â¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«²£¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢¤¸¤ã¤¢ËÜÅö¤Ë¤É¤ó¤ÊÅÝ¤ìÊý¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È²¿ËüÄÌ¤ê¤ÎÍÉ¤ì¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Á´¤Æ¤òÌÖÍå¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ¤Ï11Æü¡¢Èó¸ø³«¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¹áÀî¸©¤È¸©¶µ°Ñ¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¸©Â¦¤¬ÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ½ñ¤òÆÉ¤ß°ã¤¨¡¢´í¸±À¤ò¸ØÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¹áÀî¸©Â¦¤Ï¡ÖÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î¸«²ò¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ÆÌÌÃÌ¤Î¾ì¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¿ÏÀ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢12Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ½ñ¤ÎÆÉ¤ß°ã¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÀ¸°Ñ°÷²ñÂ¦¤È»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø³«¤Î¾ì¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤â¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô¡ÖËÜÅö¤Ë²õ¤¹¤Û¤É´í¸±¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÂè»°¼Ô¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ê¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¿ÍäÃ«·½»°Ïº ¶µ°éÄ¹¡Ë
¡ÖÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë2Ç¯È¾°Ê¾åÁ°¤ËÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é²þ¤á¤Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Í½Äê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤É¤³¤«¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤ÇÆ°¤«¤·¤Æ¤¤Æº£¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×