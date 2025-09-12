¥³¥ì¤Ç¸øÆ»OK¡¡¥¢¥È¥à4À¤Âå¤ò¾è¤êÈæ¤Ù¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥×R¡¡¥¢¥ê¥¨¥ë¤Ã¤Æ²¿¼Ô¡©¡Ê2¡Ë
ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÀ¶¡¹¤·¤¤¥¢¥È¥à 1¤ÎÂè°ì°õ¾Ý
Æ±¤¸¥â¥Ç¥ë¤ÎÎòÂå4À¤Âå¤ò¡¢°ìÅÙ¤Ë¾è¤êÈæ¤Ù¤ë¡£¤½¤ó¤Êµ¡²ñ¤Ï¡¢Âç¼ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¡£½éÂå¤¬ÃÛ¤¤¤¿Àº¿À¤¬¡¢¤É¤¦¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ä¤Ö¤µ¤Ë¸¡¾Ú¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥×R¡¡¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥¢¥È¥à¡¡¥Î¥Þ¥É¤È»îºî¼Ö¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤â¡¡Á´132Ëç
¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥¢¥È¥à¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£25Ç¯´Ö¤Ç¡¢1¤«¤é4¤Ø¿Ê²½¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯°ã¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹½À®¤¹¤ëµ»½Ñ¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥¢¥È¥à 3¤È¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥È¥à 4
¥¢¥È¥à 1¤Ø»î¾è¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¡£´û¤Ë°õ¾Ý¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²þ¤á¤ÆÂÐÌÌ¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¥é¡¼¡¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï¾®¤µ¤¯¾è¤ê¹ß¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥Ü¥Ç¥£¤È¸Æ¤Ù¤ëÉôÊ¬¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤¬¡¢±¿Å¾»ÑÀª¤Ï°¤¯¤Ê¤¯¡¢µç¶þ¤Ê´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤Ï¡¢¸ª¼þ¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÀ¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«¹â¤¤¡£1.8L¤Î¥í¡¼¥Ð¡¼K¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤ë¡£Áö¤ê¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÀ¶¡¹¤·¤¤¡£
°ìÂÎ´¶¤ÏÈ´·²¡¡¼ÖÀþ¤ÎÉý¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÍ¾ÃÏ
¥¢¥È¥à 1¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥·¥ã¥·¡¼¤ØÄ¾ÀÜ¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë²ó¤ë¤¬¡¢¥Î¥¤¥º¤Ï»¨Ì£¤¬Â¿¤¤¡£ºÙ¤«¤Ê¿¶Æ°¤¬¡¢¥Ñ¥¤¥×¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò²ð¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ØÅÁ¤ï¤ë¡£¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤Ï·Ú¤¹¤®¡¢¾¯¤·°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¤¬Á²¿ÊÅª¡£¿¼¤¯Æ§¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²óÅ¾¿ô¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
·Ú²÷¤Ë¿È¤ò¤³¤Ê¤·¡¢°ìÂÎ´¶¤ÏÈ´·²¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¥¯¥¤¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤Ï¾¯¤·²áÉÒ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£±úÆÌ¤ÎÌÜÎ©¤Ä¶è´Ö¤Ç¤Ï¡¢Ä¾¿Ê°ÂÄêÀ¤Ë±¢¤ê¤¬½Ð¤ë¡£±¿Å¾ÂÎ¸³¤Î»É·ã¤Ï¤ä¤äÇö¤¤¤¬¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤«¤é¡¢¼ÖÀþ¤ÎÉý¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥¢¥È¥à 2¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï119ps¤Ç¡¢1tÅö¤¿¤ê200ÇÏÎÏ°Ê¾å¤ËÁêÅö¤·¡¢¸½Âå¤Î¿å½à¤Ç¤âÉÒ¾¹¡£¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÃúÇ«¤Ë°·¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ÏÃ»¤¤¤¬½Å¤¯¡¢¥²¡¼¥È¤Î´Ö³Ö¤Ï¶¹¤¤¡£ºÇ¿·¤Î¥¢¥È¥à 4¤è¤ê±¿Å¾¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤è¤ê½ã¿è¡£´°À®ÅÙ¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¹â¤¤¡£
¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥×RÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³ÍÆÀ
¥¢¥È¥à 2¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤È¡¢º¹¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤Øµ¤ÉÕ¤¯¡£2.0L 4µ¤Åû¤Î¥Û¥ó¥À¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ø¹¹¿·¤µ¤ì¡¢162ps¤Ø¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤âÄ¾ÀÜ¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ø¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²óÅ¾¤Ï³ê¤é¤«¤Ç¡¢ºÙ¤«¤Ê¿¶Æ°¤ÏÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À®¸ù¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥È¥à 3¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¥Þ¥¦¥ó¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¡£¥·¥ã¥·¡¼¤Ï¿·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤âºÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÄ¹¤Î¹â¤¤Âç¿Í¤Ç¤âÍýÁÛÅª¤Ê±¿Å¾»ÑÀª¤òÃµ¤»¡¢²÷Å¬À¤âÁý¤·¤¿¡£
¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥¢¥È¥à 3¤È¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥È¥à 4
¸å´ü·¿¤Î¥¢¥È¥à3 R¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î½¸ÂçÀ®¡£¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥×RÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢355ps¤ò¤Ò¤Í¤ê½Ð¤¹¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¥·¥Õ¥È¥Ñ¥É¥ë¤¬È÷¤ï¤ê¡¢½Ö»þ¤Ë¥®¥¢¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡£Áö¤ê¤ÏÍÚ¤«¤ËÍ¦¤Þ¤·¤¤¡£
²óÆ¬À¤Ë¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤â½ÀÆð¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤µ¤º¤È¤â¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¥¢¥È¥à 2¤è¤êË×Æþ´¶¤Ï¿¼¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡£
À®½ÏÅÙ¤¬Áý¤·¤¿4¡¡´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇÂ®¤Î¥¢¥È¥à
¥¢¥È¥à 4¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢3¤Î»þ¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀöÎýÅÙ¤Ç¡¢ÌÀ³Î¤ÊÈôÌö¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢¾®²ó¤ê¤âÍø¤¯¡£½¾ÍèÄÌ¤ê·ÚÌ¯¤Ç¡¢±¿Å¾¤Î°ìÂÎ´¶¤ÏÂ¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹¤¬¡¢À®½ÏÅÙ¤Ï°ìÃÊ¾å¤À¡£
¥Á¥å¡¼¥Ö¥é¡¼¡¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥Ñ¥¤¥×¤ÏÂÀ¤¯¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥È¥à¤ÎÆâÂ¦¤Ø¿È¤ò¼ý¤á¤¿´¶³Ð¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤â¤¢¤ë¡£¾è¹ßÀ¤Ï°²½¤·¤¿¤±¤ì¤É¡£
¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥¢¥È¥à 4¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï³ê¤é¤«¤Ç¡¢¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤â·Ú¤¯ÅÝ¤»¤ë¡£È¿±þ¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ØÅÁ¤ï¤ë¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£É¬Í×¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¡¢Ï©ÌÌ¤Ø³Î¤«¤ËÅÁÃ£¤µ¤ì¤ë¡£324ps¤À¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇÂ®¤Î¥¢¥È¥à¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥¢µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¸Â³¦ÎÎ°è¤Ç¤Ï°ÂÄêÀ¤¬Áý¤·¡¢¥é¥¤¥óÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥¢¥ê¥¨¥ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÌÌÇò¤µ¡×¤À¤¬¡¢À¤Âå¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤µ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¡£¼¡¤Î5¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£