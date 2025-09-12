À®Ä¹¤ÈÀ®¸ù¡¡¥¢¥ê¥¨¥ë¤Ã¤Æ²¿¼Ô¡©¡Ê1¡Ë¡¡25Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿µ¤±Ô¥á¡¼¥«¡¼¡¡ÅÅÆ°²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ì¤Íè
¶Ã¤¯¤Û¤É½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¥¢¥ê¥¨¥ë
¥¢¥ê¥¨¥ë¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É½çÄ´¤À¡£2000Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¢¥È¥à 1¤Ç³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ß¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥½¥ó¥À¡¼¥¹»á¤Ï¼êÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë»ö¶È¤ØÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢Â©»Ò¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼»á¤¬¸½ºß¤Ï¼ÒÄ¹¤ÎºÂ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥×R¡¡¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥¢¥È¥à¡¡¥Î¥Þ¥É¤È»îºî¼Ö¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤â¡¡Á´132Ëç
¿¿¿·¤·¤¤¥¢¥ê¥¨¥ë¤¬Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÃíÊ¸¤«¤é1Ç¯¶á¤¯ÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿Íµ¤¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£ÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ç¡¢À½Â¤ÉÊ¼Á¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¢¥ê¥¨¥ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥½¥ó¥À¡¼¥¹»á¤È¡¢ÎòÂå¤Î¥¢¥È¥à¤¿¤Á
·²¤òÈ´¤¯ÀÇ½¤òÈë¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¶¥Áè¤Î¸·¤·¤¤¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Ç°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ç¥£¡¼¥é¡¼ÌÖ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¼«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹»ÜÀß¤ò½àÈ÷¤·¡¢¥¹¥Ú¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÄó¶¡¤äÃæ¸Å¼Ö¤ÎÈÎÇä¤â´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥°¥ì¡¼¥È¥Ö¥ê¥Æ¥óÅçÆîÀ¾Éô¡¢¥µ¥Þ¥»¥Ã¥È½£¤Ë¤¢¤ëËÜ¼Ò¡£¾®¤µ¤Ê¹©¶ÈÃÄÃÏ¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç1500Âæ¤«¤é2000Âæ¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥¢¥È¥à¤È¥Î¥Þ¥É¡¢¥¨¡¼¥¹
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¥¢¥È¥à¤È¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤Î¥Î¥Þ¥É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤¤¤¦3¼ïÎà¡£¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤Î¹â¤µ¤¬¡¢À½ÉÊÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¡£
¥µ¥¤¥â¥ó¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¸ùÀÓ¤ÎÂç¤¤µ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤¿°õ¾Ý¤Ï¹µ¤¨¤á¡£¾Íè¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢6Ì¾¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Íè¤ÎÀ½ÉÊ¹½ÁÛ¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·µ¬ÌÏ¤ÏÂç¤¤¤Êý¤¬¹â¸úÎ¨¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥ì¡¼¥È¥Ö¥ê¥Æ¥óÅçÆîÀ¾Éô¡¢¥µ¥Þ¥»¥Ã¥È½£¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ê¥¨¥ë¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò
50Ì¾¤Û¤É¤Î½¾¶È°÷¤ò¸Û¤¤¡¢Ç¯´Ö150Âæ¤Û¤É¤Î¼ÖÎ¾¤ò¥é¥¤¥ó¥ª¥Õ¤¹¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤è¤êÎÉ¤¤´Ä¶¤òµá¤á¤Æ¡¢¿·¹©¾ì¤Î·×²è¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎÀè¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢ÅÅÆ°²½»þÂå¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢É®¼Ô¤Ïµ¿¤ï¤Ê¤¤¡£2025Ç¯¤Ç25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢ºÇÂç¤Î´Ø¿´¤ÏÌ¤Íè¤Ë¤¢¤ë¡£
¥±¡¼¥¿¥Ï¥à¤ËÊÂ¤ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦²ÝÂê
¥Ý¥ë¥·¥§¤ä¥¢¥¹¥È¥ó ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥µ¥¤¥â¥ó¤¬¡¢Âç³Ø¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¹Ö»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¡¢¥¢¥ê¥¨¥ë¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£AUTOCAR¤â¸å±ç¤·¤¿¡¢¥±¡¼¥¿¥Ï¥à¡¦¥»¥Ö¥ó¤ËÊÂ¤ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¡£
1993Ç¯¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥¹¥±¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¥é¡¼¡¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬¤à¤½Ð¤·¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥¤¥â¥ó¤È³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¥Ë¥¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È»á¤Ï¡¢ÎÌ»º²½¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥¢¥È¥à 3¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¡Ö¥ï¥ó¥ª¥Õ¥â¥Ç¥ë¤ÎÄó°Æ¤ÇºÇ¤âÀ¸»ºÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢·ç´Ù¤ò³ÎÇ§¤·¡¢²þ¤á¤Æºî¤ë¤³¤È¡£Åö½é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¹¤®¡¢ºî¤êÄ¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥¢¥È¥à¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡×
ºÇ½é¤ÎÎÌ»º¼Ö¡¢¥¢¥È¥à 1¤ØºÜ¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥í¡¼¥Ð¡¼¤ÎK¥·¥ê¡¼¥º¡£2Ç¯¸å¤Ë¥Û¥ó¥À¡¦¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥×RÍÑ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÇºÆÀß·×¤µ¤ì¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÈÇ¤Î¥¢¥È¥à 3¡¢ÀöÎýÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¥¢¥È¥à 4¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¥¢¥È¥à 5¤Î³«È¯¤â¡¢»ëÌî¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¶Ã¤¯¤Û¤ÉÃ»»þ´Ö¤Ç¥«¥¿¥Á¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢
¥¢¥ê¥¨¥ë¤Ïº£¸å10Ç¯ÄøÅÙ¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¤òÄó¶¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é·×²è¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥È¥à 4¤ÎÆ°ÅªÇ½ÎÏ¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¡¢¥¢¥È¥à 1¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç°Â²Á¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Î¡¢2¼ïÎà¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¥È¥à¤Î¥Ù¡¼¥¹»ÅÍÍ¤Ï¡¢5Ëü5000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1089Ëü±ß¡Ë¤Û¤É¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢10Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1980Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤ë¤È¡¢°ã¤¦Êý¸þÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¼«Ìä¼«Åú¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥¢¥È¥à 2¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¥¢¥È¥à 4¤Î¼ûÍ×¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡£¥¢¥È¥à¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î³«È¯¤ò¡¢¹²¤Æ¤Æ¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢²óÅ¾¤ÎÂ®¤¤¥µ¥¤¥â¥ó¤ÎÆ¬Ç¾¤ØÆ³¤«¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÃ»»þ´Ö¤Ç¥«¥¿¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤òÃÎ¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤À¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¢¥È¥à¤¬¡¢¾ÍèÅª¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£1Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó198Ëü±ß¡Ë¤Û¤É¡¢°Â¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£É®¼Ô¤ÎÃÎ¤ë1¿Í¤â¡¢´û¤Ë¤½¤ì¤Ø¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
