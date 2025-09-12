¡Ø¼ê»¥¤¬Â¿¤á¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡Ù¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤ÇPV¸ø³«¡¡¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ë°ÂºÑÃÎ²Â¡¢¼ã»³»í²»¡¢°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿
¡¡¼é±«»á¤Î¾®Àâ¡Ø¼ê»¥¤¬Â¿¤á¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡Ù¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½µÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¦¥ë¥È¥é¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤¬¸ø³«¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ë°ÂºÑÃÎ²Â¡¢¼ã»³»í²»¡¢°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡Ø¼ê»¥¤¬Â¿¤á¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡¦µíÌî¤³¤â»áÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½·èÄêµÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤È¥Î¥ó¥Ê¡¦¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¤Î£³¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÍ½ÁÛ¤µ¤»¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡Øº´¡¹ÌÚ¤ÈµÜÌî¡Ù¡Ø²«ºª¥¢¥¦¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡Ù¡Ø¥Ø¥¿¥ê¥¢¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤ºî¤òÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ç¥£¡¼¥ó¤¬Ã´Åö¡£¥¢¥Ë¥á²½¤òµÇ°¤·¤Æ¸¶ºî¾®Àâ¤ÎÃø¼Ô¡¦¼é±«»á¤È¡¢ ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÌÚÂ¼±ä·Ê»á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼£³¿Í¤Î¥Ü¥¤¥¹¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥»¥é¡¼¥ºÌò¤ò°ÂºÑÃÎ²Â¡¢¥Î¥ó¥ÊÌò¤ò¼ã»³»í²»¡¢¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥Ã¥·¥ã¡¼Ìò¤ò°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¤¬±é¤¸¤ë¡£¥¥ã¥¹¥È¤è¤ê¡¢ºîÉÊ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤È¥¥ã¥¹¥È¾ðÊóÈ¯É½¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢°ÂºÑ¡¢¼ã»³¡¢°¤ºÂ¾å¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½·èÄêµÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È
¢§¸¶ºî¾®Àâ Ãø¼Ô¡¦¼é±«¥³¥á¥ó¥È
ËÜºî¤Ï¹©ºî°÷¤È¤·¤Æ¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿´¤Î¼«Í³¤ò¼º¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£½ã¿è¤Ê¥Î¥ó¥Ê¡¢À¿¼Â¤Ê¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¢¿´Í¥¤·¤¤¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ÉáÄÌ¤Î¹¬¤»¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤Ë¤âÍê¤é¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Èà½÷¤Î¿´¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÊÑ²½¤ò¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§´ÆÆÄ¡¦ ÌÚÂ¼±ä·Ê¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¼ê»¥¤¬Â¿¤á¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡Ù¤Ï¡¢¿®Ç°¤È´¶¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ëÇ»Ì©¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤È±ÇÁüÈþ¤ÇÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤Î»ý¤Ä¶õµ¤´¶¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤âÅº¤¨¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¿´Ìö¤ëÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤Î¿ÍÀ¸½¤ÉüÂç²Ï¥¢¥Ë¥á¡¢º£±¿Ì¿¤ÎÈâ¤¬³«¤¯¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥»¥é¡¼¥ºÌò¡¡°ÂºÑÃÎ²Â
¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡¢°ÂºÑÃÎ²Â¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤òÇÒÆÉ¤·¤Æ¡Ä¸µ¹©ºî°÷¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤¬¼ê»¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤Î¹¬¤»¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î¶¯¤µ¤È¼å¤µ¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À©ºî¿Ø¡¦¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÎÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢§¥Î¥ó¥ÊÌò¡¡¼ã»³»í²»
¥Î¥ó¥ÊÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¼ã»³»í²»¤Ç¤¹¡£ÉÔ¶ø¤Ê¶¶ø¤Î½Ð¤Î¥Î¥ó¥Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤Î°¦¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÁïÌÀ¤Ç´ª¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¶¡¤é¤·¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¤â¤¢¤ë¥Î¥ó¥Ê¤ò¡¢°ìÀ¸·üÌ¿±é¤¸¤Þ¤¹¡ª¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¢§¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥Ã¥·¥ã¡¼Ìò¡¡°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿
¸µ¹©ºî°÷¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢½ª»Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¶»¤Ë¤¯¤ë¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¤ªÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ãÊÉ¤¬·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤¿¤Á¤Îå«¤ò¤è¤ê¿¼¤á¡¢¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£1¿Í¤Î½÷À¡¢¤½¤·¤Æ1¤Ä¤Î²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÊª¸ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡Ø¼ê»¥¤¬Â¿¤á¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡¦µíÌî¤³¤â»áÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½·èÄêµÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤È¥Î¥ó¥Ê¡¦¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¤Î£³¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÍ½ÁÛ¤µ¤»¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡Øº´¡¹ÌÚ¤ÈµÜÌî¡Ù¡Ø²«ºª¥¢¥¦¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡Ù¡Ø¥Ø¥¿¥ê¥¢¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤ºî¤òÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ç¥£¡¼¥ó¤¬Ã´Åö¡£¥¢¥Ë¥á²½¤òµÇ°¤·¤Æ¸¶ºî¾®Àâ¤ÎÃø¼Ô¡¦¼é±«»á¤È¡¢ ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÌÚÂ¼±ä·Ê»á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤È¥¥ã¥¹¥È¾ðÊóÈ¯É½¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢°ÂºÑ¡¢¼ã»³¡¢°¤ºÂ¾å¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½·èÄêµÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È
¢§¸¶ºî¾®Àâ Ãø¼Ô¡¦¼é±«¥³¥á¥ó¥È
ËÜºî¤Ï¹©ºî°÷¤È¤·¤Æ¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿´¤Î¼«Í³¤ò¼º¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£½ã¿è¤Ê¥Î¥ó¥Ê¡¢À¿¼Â¤Ê¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¢¿´Í¥¤·¤¤¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ÉáÄÌ¤Î¹¬¤»¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤Ë¤âÍê¤é¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Èà½÷¤Î¿´¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÊÑ²½¤ò¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§´ÆÆÄ¡¦ ÌÚÂ¼±ä·Ê¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¼ê»¥¤¬Â¿¤á¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡Ù¤Ï¡¢¿®Ç°¤È´¶¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ëÇ»Ì©¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤È±ÇÁüÈþ¤ÇÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤Î»ý¤Ä¶õµ¤´¶¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤âÅº¤¨¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¿´Ìö¤ëÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤Î¿ÍÀ¸½¤ÉüÂç²Ï¥¢¥Ë¥á¡¢º£±¿Ì¿¤ÎÈâ¤¬³«¤¯¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥»¥é¡¼¥ºÌò¡¡°ÂºÑÃÎ²Â
¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡¢°ÂºÑÃÎ²Â¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤òÇÒÆÉ¤·¤Æ¡Ä¸µ¹©ºî°÷¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤¬¼ê»¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤Î¹¬¤»¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î¶¯¤µ¤È¼å¤µ¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À©ºî¿Ø¡¦¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÎÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢§¥Î¥ó¥ÊÌò¡¡¼ã»³»í²»
¥Î¥ó¥ÊÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¼ã»³»í²»¤Ç¤¹¡£ÉÔ¶ø¤Ê¶¶ø¤Î½Ð¤Î¥Î¥ó¥Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤Î°¦¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÁïÌÀ¤Ç´ª¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¶¡¤é¤·¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¤â¤¢¤ë¥Î¥ó¥Ê¤ò¡¢°ìÀ¸·üÌ¿±é¤¸¤Þ¤¹¡ª¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¢§¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥Ã¥·¥ã¡¼Ìò¡¡°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿
¸µ¹©ºî°÷¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢½ª»Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¶»¤Ë¤¯¤ë¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¤ªÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ãÊÉ¤¬·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤¿¤Á¤Îå«¤ò¤è¤ê¿¼¤á¡¢¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£1¿Í¤Î½÷À¡¢¤½¤·¤Æ1¤Ä¤Î²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÊª¸ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£