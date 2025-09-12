¡ÖÆüËÜÈÇDBS¡×¤ÎÃæ´Ö¤È¤ê¤Þ¤È¤á°Æ¡¡Í¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤Ç¤ª¤ª¤à¤ÍÎ»¾µ¡¡ÍèÇ¯12·î25Æü¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹¡¡¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£
»Ò¤É¤â¤ÈÀÜ¤¹¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¯¿Í¤Ë¡¢ÀÈÈºáÎò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡ÖÆüËÜÈÇDBS¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤ÎÍ¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤Ï¡¢Ãæ´Ö¤È¤ê¤Þ¤È¤á°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ª¤à¤ÍÎ»¾µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜÈÇDBS¡×¤Ï¡¢¡Ö¤³¤É¤âÀË½ÎÏËÉ»ßË¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¯À©ÅÙ¤Ç¡¢³Ø¹»¤äÊÝ°é½ê¤Ê¤É»Ò¤É¤â¤ÈÀÜ¤¹¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¯¿Í¤ËÀÈÈºáÎò¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Î¸¡Æ¤²ñ¤¬¤ª¤ª¤à¤Í¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ´Ö°Æ¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñ¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿³Ø½¬½Î¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö·ï¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢Í¸ú¤À¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡Ö»à³Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö»ùÆ¸¤È1ÂÐ1¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÌÌÃÌ¼¼¡×¤Ê¤É¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯Æâ¤Ë¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍèÇ¯12·î25Æü¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
