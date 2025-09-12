ÉÙ»Î»³¤ÎÅÐ»³¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»Á°¤Ë¡È¶î¤±¹þ¤ß¡É¡ÄÄÌ¹Ô»ß¤áÌµ»ë¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤â¡¡°ãÈ¿¼Ô¤Ë¤ÏÈ³¶â¤Î²ÄÇ½À
11Æü¤«¤éÅßµ¨ÊÄº¿¤Î´ü´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢ÅÐ»³Æ»¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÙ»Î»³¡£
¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï5¹çÌÜ¤Ë¤¢¤ëÉÙ»ÎµÈÅÄ¸ý¤Ç¤¹¡£
»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ2¿ÍÁÈ¤Ç¤¹¡£
¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ê10Æü¤ËÆþ»³¡¦¥á¥¥·¥³¤«¤éÍè¤¿ÅÐ»³¼Ô¡§
10Æü¸á¸å5»þ¤´¤íÅÐ¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡ÊQ.»³Áñ¤Ï³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ë11Æü¤¬Çñ¤Þ¤ì¤ëºÇ¸å¤ÎÆü¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉÙ»Î»³¤Ç¤Ï11Æü¸áÁ°0»þ¤«¤éÁ´¤Æ¤ÎÅÐ»³¸ý¤¬ÊÄº¿¡£
¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤¿ºÇ¸å¤ÎÅÐ»³µÒ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ê10Æü¤ËÆþ»³¤·¤¿ÅÐ»³µÒ¡§
¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤¬¤Ä¤¯Æü¤¬¤³¤ÎÆü¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¤¤¤·Ê¿§¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÅÐ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤òÌµ»ë¤·¤Æ¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¡£
2025Ç¯¤ÎÅÐ»³¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¤·¤¿ÉÙ»Î»³¡£
³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö¡ÊQ.Æþ¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆþ¤Ã¤¿¡Ë¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¤À¤è¡£¤Ç¤â¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤ÅÐ»³¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆüÄø¤òÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¤ç¤¦ÅÐ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅÐ»³Æ»¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£
¹¹¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤¿¤È¤¤¤¦´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡Ö¿å¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤ó¤À¤è¡£Í§Ã£¤¬¥±¥¬¤·¤¿¤«¤éÂå¤ï¤ê¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ó¤À¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤Æ»³Äº¤Î¤Û¤¦¤Ø¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬¸©¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç6¥«·î°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¡¢¤Þ¤¿¤Ï30Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£