¤¢¤¹¡Ê13Æü¡Ë¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¡¡½éÆü¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë±«¡¡14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤Í½ÁÛ¡¡15Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡¡14Æü°Ê¹ß¤ÏÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Ìá¤ëÍ½ÁÛ
¤¢¤¹13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é3Ï¢µÙ¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°È¾¤ÏÂç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¢¤µ¤Ã¤Æ14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Äãµ¤°µ¤¬ËÌÆüËÜ¤òÄÌ²á¤·¡¢Á°Àþ¤¬ÆüËÜ³¤Â¦¤Ë¤Î¤Ó¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±«¤Î¸å¤ÏºÆ¤ÓÌÔ½ë¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÅ·µ¤
ÅìËÌ¤ÏÄ«¤«¤é±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤âÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢ÌëÃÙ¤¤»þ´Ö¤Û¤É¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾¤âµÞ¤Ê±«¤äÍë±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±«¤ÇÃÏÈ×¤Î´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¤Î´§¿å¤ä¡¢Àî¤ÎÁý¿å¡¦ÈÅÍô¤Ë¤â¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÍ½ÁÛµ¤²¹
ºÇÄãµ¤²¹¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë25¡î°Ê¾å¤ÎÇ®ÂÓÌë¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤Ï¤¤ç¤¦12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê3¡î¤Û¤É¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅì³¤¤«¤éÀ¾¤Ç30¡î°Ê¾å¤Î½ê¤¬Â¿¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¥à¥·¥à¥·¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÍ½ÁÛ24»þ´Ö±«ÎÌ¡Û¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤½ê
12Æü¡Ê¶â¡ËÍ¼Êý¡Á13Æü¡ÊÅÚ¡ËÍ¼Êý
ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡¡§80¥ß¥ê
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¡§80¥ß¥ê
ËÌÎ¦ÃÏÊý¡¡¡¡¡§60¥ß¥ê
Åì³¤ÃÏÊý¡¡¡¡¡§150¥ß¥ê
¶áµ¦ÃÏÊý¡¡¡¡¡§80¥ß¥ê
Ãæ¹ñÃÏÊý¡¡¡¡¡§70¥ß¥ê
¤½¤Î¸å¡¢13Æü¡ÊÅÚ¡ËÍ¼Êý¡Á14Æü¡ÊÆü¡ËÍ¼Êý
ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡§150¥ß¥ê
ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡§120¥ß¥ê
ËÌÎ¦ÃÏÊý¡¡¡§100¥ß¥ê
Åì³¤ÃÏÊý¡¡¡§150¥ß¥ê
¶áµ¦ÃÏÊý¡¡¡§80¥ß¥ê
Ãæ¹ñÃÏÊý¡¡¡§100¥ß¥ê
¢£3Ï¢µÙ¤ÎÅ·µ¤
14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£15Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢14Æü¡ÊÆü¡Ë°Ê¹ß¤ÏÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£15Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï·ÉÏ·¤ÎÆü¤Ç¡¢3Ï¢µÙ¤Ë¤´²ÈÂ²¤Ç½¸¤Þ¤ëÍ½Äê¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç®Ãæ¾É¤ä¿©¤ÙÊª¤Î´ÉÍý¤Ë¤â¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤¹¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
»¥ËÚ¡¡¡§24¡î¡¡¶üÏ©¡¡¡§21¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§27¡î¡¡À¹²¬¡¡¡§25¡î
ÀçÂæ¡¡¡§25¡î¡¡¿·³ã¡¡¡§29¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§29¡î¡¡¶âÂô¡¡¡§33¡î
Ì¾¸Å²°¡§31¡î¡¡Åìµþ¡¡¡§29¡î
Âçºå¡¡¡§33¡î¡¡²¬»³¡¡¡§34¡î
¹Åç¡¡¡§31¡î¡¡¾¾¹¾¡¡¡§30¡î
¹âÃÎ¡¡¡§32¡î¡¡Ê¡²¬¡¡¡§33¡î
¼¯»ùÅç¡§33¡î¡¡ÆáÇÆ¡¡¡§33¡î