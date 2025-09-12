ÂºÉÙ»Î¤ÏÁ´µÙ¡¢½½Î¾Å¾Íî¤Ø¡¡ÀÄ¿¹½Ð¿ÈËëÆâ¥¼¥í¤Î´íµ¡
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡Ê14Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ò½éÆü¤«¤éµÙ¾ì¤¹¤ëÅìÁ°Æ¬12ËçÌÜ¤ÎÂºÉÙ»Î¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤»¤º¡¢Á´µÙ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£»Õ¾¢¤Î°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ë¤¬ÌÀ¸À¤·¤¿¡£±¦¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¤Îç§ÃÇÎö¤ÇÀè¾ì½ê¤òÅÓÃæµÙ¾ì¤·¡¢8·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÂºÉÙ»Î¤¬¤³¤Î¤Þ¤ÞÁ´µÙ¤¹¤ì¤ÐÍè¾ì½ê¤Î½½Î¾Å¾Íî¤Ï³Î¼Â¡£½½Î¾¤Î¶ÓÉÙ»Î¤ÈÊõÉÙ»Î¤¬ºÆÆþËë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î1883Ç¯¤«¤é142Ç¯Â³¤¯ÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¤ÎËëÆâÎÏ»Î¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±¸©½Ð¿È¤ÎÀ¾´ä¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¼ã¤ÎÎ¤¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎµÏ¿¤À¤±¤Ï¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´íµ¡²óÈò¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£