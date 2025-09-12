¥³¥áÊ¿¶Ñ²Á³Ê¡¡2½µÏ¢Â³¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê5¥¥í4155±ß¡¡4000±ßÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï13½µ¤Ö¤ê
Àè¤Û¤ÉÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢2½µÏ¢Â³¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢5¥¥í¤Ç4155±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï13½µ¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
º£·î7Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥¥í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤«¤é264±ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢4155±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åý·×¤ò»Ï¤á¤¿2022Ç¯3·î°ÊÍè¡¢ºÇÂç¤Î¾å¤²Éý¤Ç¡¢13½µ¤Ö¤ê¤Ë4000±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇäÎÌ¤¬¸º¤ê¡¢²Á³Ê¤Î¹â¤¤¿·ÊÆ¤¬½Ð²ó¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ïÎàÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¢§¡ÖÌÃÊÁÊÆ¡×¤Ï72±ß¾å¤¬¤Ã¤Æ4344±ß¤È¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¢§È÷ÃßÊÆ¤ò´Þ¤à¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¡×¤âÁ°¤Î½µ¤è¤ê440±ß¤ÈÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¡¢3725±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ÊÌ¤Î2¤Ä¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤¬Á°¤Î½µ¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾å¾º·¹¸þ¤¬Á¯ÌÀ¤Ç¤¹¡£