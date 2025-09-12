µìÂ¼¾å·Ï¡¢¥½¥Õ¥È99¤ËTOB¡¡¼«¼ÒÇã¼ý²Á³Ê¡Ö³ä°Â¡×
¡¡µìÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É·Ï¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¡¢¥¨¥Õ¥£¥Ã¥·¥â¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ë¼«¼ÒÇã¼ý¡ÊMBO¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥±¥¢À½ÉÊ¤Î¥½¥Õ¥È99¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡ÊTOB¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬12Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥Õ¥£¥Ã¥·¥â¤Ï¡¢1³ôÅö¤¿¤ê¤ÎMBO²Á³Ê¤¬¡ÖÃø¤·¤¯³ä°Â¡×¤À¤È»ØÅ¦¤·¡¢¾¯¿ô³ô¼ç¤ÎÍø±×¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È99¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Ï8·î7Æü¤«¤é9·î19Æü¤Þ¤Ç¡¢1³ôÅö¤¿¤ê2465±ß¤Ç¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¨¥Õ¥£¥Ã¥·¥â¤Ï9·î16Æü¤«¤é10·î29Æü¤Þ¤Ç¡¢1³ôÅö¤¿¤ê4100±ß¤ÇÇã¤¤ÉÕ¤±¤ëÍ½Äê¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£