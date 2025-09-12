ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡Ê37¡Ë¡¢¡È´é½Ð¤·¤¬ÏÃÂê¡É2ºÐ²æ¤¬»Ò¤È¤Îµ×¡¹¤Î¿©Âî¤ò¸ø³«¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¹ë²Ú¤ÊÎÁÍý¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡Ê37¡Ë¤¬¡¢2ºÐ¤Î²æ¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¤ÎÎÁÍý¤ä¡¢ÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¿©Âî¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡¢2ºÐ¤Î²æ¤¬»Ò´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢Instagram¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¿©Âî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼¡£
¡¡ÎÁÍý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¤Ð¤¹²æ¤¬»Ò¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢2ºÐ¤ò·Þ¤¨¼ê´¬¤¼÷»Ê¤ÎÁ°¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¿©Âî
¡¡2025Ç¯9·î11Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ïµ×¡¹¤À¤È¤¤¤¦²æ¤¬»Ò¤È¤Î¿©Âî¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÚ¥í¡¼¥¹¤È¥Á¡¼¥º¤ÈÂçÍÕ¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¤È¤ó¤«¤Ä¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È¥·¥é¥¹¤Î¤ª¤Ò¤¿¤·¡¢¥¿¥³¤È¤ï¤«¤á¤Î¿ÝÌ£Á¹ÏÂ¤¨¡¢¥ì¥ó¥³¥ó¤ÎÌÀÂÀ¥Þ¥è¡¢¤Ê¤á¤³¤È»°¤ÄÍÕ¤Î¤ª¤ß¤½½Á¡¢¥Á¥Ó¤¦¤µ¤´¤Ï¤ó¡£¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥Õ¥é¥¤¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È¥·¥é¥¹¤Î¤ª¤Ò¤¿¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤È¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢¤Ê¤á¤³¤È»°¤ÄÍÕ¤Î¤ª¤ß¤½½Á¡¢¸ÕËã¤´¤Ï¤ó¡×
¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ÈÎäÅà¸Ë¤òÀ°Íý¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Äì¤ÎÄì¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ÆÚ¥í¡¼¥¹300g¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÍÈ¤²¤¤Ã¤¿¤é¡¢Èè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤ªÊÆ¤ò½Ð¤¹¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¹ë²Ú¤ÊÎÁÍý¡×¡Ö¤Á¤Ó¤µ¤ó¤Î¤´ÈÓ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÊÎÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë