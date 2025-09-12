°¦»Ò¤µ¤Þ¡ÖÈïÇúÄ¾¸å¤â±º¾åÅ·¼çÆ²¤Çµ§¤ê¤ò¡Ä¡×Å·¹Ä¤´°ì²È¤¬ÈïÇúÃÏÄ¹ºê¤òË¬Ìä¤·ÇÒÎé¡¡¸¶Çú»ñÎÁ´ÛË¬Ìä¤·ÈïÇú¼Ô¤Èº©ÃÌ¤â
Àï¸å80Ç¯¤Î°ÖÎî¤ÎÎ¹¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¾ÊÅ²¼¡£
12Æü¡¢¤½¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ëÈïÇúÃÏ¡¦Ä¹ºê¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤ÏÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤âË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
12ÆüÀµ¸á²á¤®¡¢Å·¹Ä¤´°ì²È¤ÏÄ¹ºê¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¡¢½Ð·Þ¤¨¤¿¸©ÃÎ»ö¤é¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤¬Ä¹ºê¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÂ¨°Ì¸å½é¤á¤Æ¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÄ¹ºê¤´Ë¬Ìä¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¶õ¹Á¤Î³°¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤´°ì²È¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¶õ¹Á¤ò¤¢¤È¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶õ¹Á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ä¹ºê¸©Ì±¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´¿·Þ¤ÎÎó¤Ï¡¢¤´°ì²È¤¬µÙ·Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¸þ¤«¤ï¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁ°¤Ë¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀïÁè¤Îµ²±¤ò¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢4·î¤Ë·ãÀïÃÏ¡¦Î²²«Åç¤ò¡¢6·î¤Ë¤Ï²Æì¡¢¹Åç¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤´Ë¬Ìä¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤Î°ÖÎî¤ÎÎ¹¤Ï¡¢²Æì¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢¤´°ì²È¤ÏÄ¹ºê»Ô¤ÎÇú¿´ÃÏ¸ø±à¤Ø¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸¶ÇúÍî²¼Ãæ¿´ÃÏÈê¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢¥È¥ë¥³¥®¥¥ç¥¦¤Ê¤É¤ÎÇò¤¤²ÖÂ«¤òÊû¤²¡¢¿¼¤¯ÇÒÎé¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÎëÌÚ»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¸¶ÇúÅê²¼¤Ç·úÊª¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿±º¾åÅ·¼çÆ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä¹ºê»Ô¡¦ÎëÌÚ»ËÏ¯»ÔÄ¹¡§
°¦»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¡ÖÈïÇú¤·¤¿Ä¾¸å¤â¿®¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï±º¾åÅ·¼çÆ²¤Çµ§¤ê¤òÊû¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¤´¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤«¤é¡Ö¿®¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÈïÇúÄ¾¸å¤â¼«¤é½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¿®¶Ä¤Î¿´¤òËº¤ì¤º¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¿À¤Ëµ§¤ê¤òÊû¤²¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÅú¤¨¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¡¦Ä¹ºê¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö´¶·ã¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤´°ì²È¤ÏÄ¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤Ø¡£
¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬»ñÎÁ´Û¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£
¥¸¥ª¥é¥Þ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃÏ·Á¤æ¤¨Ê¿ÃÏ¤ËÈï³²¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÂç±ºÅ·¼çÆ²¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È¡Ä¡×¡Ö¸òÄÌ¼êÃÊ¤Ê¤É¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢µß±çÊª»ñ¤È¤«¤Ï¡Ä¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤´°ì²È¤Ï2024Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÈïÃÄ¶¨¡¦ÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¤ÎÅÄÃæ½Å¸÷ÂåÉ½°Ñ°÷¤Ê¤É¤ÎÈïÇú¼Ô¤é¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ÖÎî¤ÎÎ¹¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÄ¹ºê¤´Ë¬Ìä¡£
13Æü¤Ï¤´°ì²È¤Ç¸¶ÇúÍÜ¸î¥Û¡¼¥à¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£