²£ÉÍ»Ô¤Ê¤É¤ÇÊÝ°é±à¤ò±¿±Ä¤¹¤ëË¡¿Í¤¬¡¢Êä½õ¶â¤Ê¤É3²¯±ß°Ê¾å¤òÉÔÀµ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÉÍ»Ô¤äÀîºê»Ô¤Ï12Æü¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÝ°é±à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍKID-G¡×¤¬2019Ç¯¤«¤éµîÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼ÂÂÖ¤È°Û¤Ê¤ë¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢»Ô¤ÎÊä½õ¶â¤Ê¤É¤ª¤è¤½3²¯4000Ëü±ß¤òÉÔÀµ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÉÍ»Ô¤ÎÈ´¤ÂÇ¤Á¸¡ºº¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÝ°é»Î¤¬½É¼Ë¤ÎÄÂÎÁ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡ÖKID-G¡×¤¬Á´³ÛÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢»Ô¤ÎÊä½õ¶â¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖKID-G¡×¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Êä½õ¶â¤ÏÊÝ°é±à¤ÎÀÑÎ©¶â¤Ë½¼¤Æ¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Íè·î¤Þ¤Ç¤Ë°ì³ç¤ÇÊÖ¶â¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£