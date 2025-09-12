¡Ö¥¸¥ã¥¯¥½¥óÌ¥¤»¤ë¤Í¤§¡×3¥¢¥¦¥ÈÌÜ¤Ï¼«¤é¤Î¥°¥é¥Ö¤Ç¡ÄDeNA¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬²ÚÎï¤ÊÇØÌÌ¥¥ã¥Ã¥Á¤òÈäÏª
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-DeNA(12Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)
DeNA¤ÎÀèÈ¯¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤¬²ÚÎï¤ÊÇØÌÌ¥¥ã¥Ã¥Á¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¾ìÌÌ¤Ï4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿3²óÎ¢¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÇÀþ¤òÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤Ï¡¢¤³¤Î²ó¤â½çÄ´¤Ë2¥¢¥¦¥È¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Â³¤¯ßÀÅÄÂÀµ®Áª¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¡¢·Þ¤¨¤¿¤Î¤ÏÄ¹²¬½¨¼ùÁª¼ê¡£4µåÌÜ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø±Ô¤¤ÂÇµå¤¬Èô¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤Ï·Ú¤¯¤·¤ã¤¬¤ßÇØÌÌ¤Ë¥°¥é¥Ö¤òº¹¤·½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥°¥é¥Ö¤ÎÃæ¤Ø¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÁ÷µå¤·3¥¢¥¦¥È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ËSNS¤Ç¤â¡Ö¥¸¥ã¥¯¥½¥ó²ÚÎï¤ÊÇØÌÌ¥¥ã¥Ã¥ÁÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ã¤Æ¤È¤¤É¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¥¸¥ã¥¯¥½¥óÌ¥¤»¤ë¤Í¤§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£