¡ãÂ¹¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ìµÁÉã¡ä¡Ö¤º¤Ã¤È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡×ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿µÁÉã¤Î°ìÌÌ¡ÚÂè4ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥«¥Ê¥³¡£ÎÙ¤ÎÉô²°¤Ç¿Þ´Õ¤òÆÉ¤à¥«¥Ê¥¿¤Ë¡¢»ö¾ð¤òÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¸¤¤¤¸¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥«¥Ê¥¿¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤â¤ó¡ª¡×¤È¾¯¤·ÆÀ°Õ¤²¡£¸¤¤¤Í¤ÈË«¤á¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁê¼ê¤¬Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÍ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ê¥¿¤âÍ§¤À¤Á¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é·ù¤À¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¤é¤·¤¯¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥«¥Ê¥¿¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥«¥Ê¥¿¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ëð÷¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¿ô½µ´Ö¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤¿¤â¤äµÁ¼Â²È¤Ë¾·¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤Ï¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£µÁÊì¤¬¡Ö¤Û¤é¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¡×¤ÈÂ¥¤¹¤È¡¢µÁÉã¤Ïµ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤ËÏÃ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÀÅ¤«¤ËµÁÉã¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Þ¤¹¡£
µÁÉã¤Ï¡¢³ØÎò¤Î¤³¤È¤Ç¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤«¤é¸«¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤â¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤ò±£¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê°ìÌÌ¤Ï¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥Ê¥¿¤Î°ì¸À¤¬¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¤Þ¤ÀÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ê¥¿¤Ë¡¢µÁÉã¤¬¡ÖÊªÃÎ¤ê¤Ê¥«¥Ê¥¿¤Ë¥ä¥¥â¥Á¤ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¥«¥Ê¥¿¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¸¤¤¤¸¤Ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìµ»ö¤ËÃçÄ¾¤ê¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÄí¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆ¤ÓµÁ¼Â²È¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£µÁÊì¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢µÁÉã¤¬ÀèÆü¤Î·ï¤ò¼Õºá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¶¾ðÅª¤ËÅÜ¤Ã¤Æ°¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹µÁÉã¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢µÁÉã¤Ë¤Ï³ØÎò¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò±£¤¹¤¿¤á¤ÎµõÀª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ê¥¿¤¬ÁÇÄ¾¤Ë¼Õ¤ë¤È¡¢µÁÉã¤â¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ÏÃç¤è¤¯Äí¤Ø¡£
º£²ó¤Î¤³¤È¤Ï¡¢µÁÉã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ê¥¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È
»ä¤¿¤Á¤ÏÀÅ¤«¤ËµÁÉã¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Þ¤¹¡£
µÁÉã¤Ï¡¢³ØÎò¤Î¤³¤È¤Ç¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤«¤é¸«¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤â¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤ò±£¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê°ìÌÌ¤Ï¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥Ê¥¿¤Î°ì¸À¤¬¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¤Þ¤ÀÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ê¥¿¤Ë¡¢µÁÉã¤¬¡ÖÊªÃÎ¤ê¤Ê¥«¥Ê¥¿¤Ë¥ä¥¥â¥Á¤ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¥«¥Ê¥¿¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¸¤¤¤¸¤Ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìµ»ö¤ËÃçÄ¾¤ê¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÄí¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆ¤ÓµÁ¼Â²È¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£µÁÊì¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢µÁÉã¤¬ÀèÆü¤Î·ï¤ò¼Õºá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¶¾ðÅª¤ËÅÜ¤Ã¤Æ°¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹µÁÉã¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢µÁÉã¤Ë¤Ï³ØÎò¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò±£¤¹¤¿¤á¤ÎµõÀª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ê¥¿¤¬ÁÇÄ¾¤Ë¼Õ¤ë¤È¡¢µÁÉã¤â¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ÏÃç¤è¤¯Äí¤Ø¡£
º£²ó¤Î¤³¤È¤Ï¡¢µÁÉã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ê¥¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È