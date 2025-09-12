¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÌ¾¾ìÌÌ¡Û¡Ö¤³¤ì¤³¤½¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×Ä¹¤¤¶ìÏ«¤ÎËö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿à¥Ò¡¼¥í¡¼á¤Ë»ëÄ°¼Ô¤â´¶Æ°¡ÖÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤ó¤Ê¤âÀ¸¤Â³¤±¤ë¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Á¤æ¤Ã¤¿¡×
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤¢¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï³åºÓ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡¡
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï12Æü¡¢Âè120²ó¤òÊüÁ÷¡£¹âÃÎ¤«¤éË¬¤Í¤ÆÍè¤¿Åì³¤ÎÓÌÀ(ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº)¤¬¡¢¼Â¤Ï½ÅÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¢¶¿¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤ÏÉô²°¤Ë¤³¤â¤ê¡¢Å°Ìë¤Ç²¿¤«¤òÉÁ¤¾å¤²¤ë¡£
¡¡Ìë¤¬ÌÀ¤±¤Æ¡¢¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤ÏºîÉÊ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿ó¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö ´é¤¬¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ä¡×
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À ¡×
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢½é¤á¤Æ¸«¤¿¡£¤½¤Ã¤«¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤¬¤ä¤Í¡×
¡¡¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ï¤ªÊ¢¤ò¤¹¤«¤»¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¼«Ê¬¤Î´é¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¥Þ¥ó¥È¤òËÝ¤·¤ÆÍ¼Êë¤ì¤Î¶õ¤òÈô¤Ö¤ó¤À¡£¤¿¤È¤¨¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡£Âç¾æÉ×¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÌ¿¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ö¤¢¡Ä¡£¥Ñ¥óºî¤ê¤Î¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¿·¤·¤¤´é¤ò¡×
¡¡¡Ö¤½¤¦¡¢¤À¤á¤«¤Ê¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤Î¤Ö¤ÎËË¤Ë´ö¶Ú¤â¤ÎÎÞ¤¬ÅÁ¤¦¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤¦¤Á¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Ò¡¼¥í¡¼¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Á¤æ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë ¡×
¡¡¡Ö¤¦¤ó¡×
¡¡à¤ª¤¸¤µ¤ó¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óá¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯ÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ôÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Èº£¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬ÃÂÀ¸¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤ÎÄ«¥É¥é¤ò¸«¤ÆÃÎ¤ê´¶Æ°¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ÖÎÞ¤·¤¿¤Î¤Ö¤µ¤ó¤ÎÎ¾ËË¤¬¡Ä¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿É½¾ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡¡¡¡
¡¡¡ÖÅì³¤ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±Ê±ó¤ÎÀ¸Ì¿¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡£´²ÀèÀ¸¤âÀé¿Ò¤µ¤ó¤âÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Â¾¤Î³§¤â¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤ë¤ó¤À¤Í¡×