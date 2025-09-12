Ê¡²¬¤Î½µËö¤ª¤¹¤¹¤á¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡NAKASU JAZZ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼Áª¼ê¸¢
Ê¡²¬³ÆÃÏ¤Ç¤Ïº£½µËö¤â¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÅ·¸õÅù¤ÇÊÑ¹¹¡¢Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
NAKASU JAZZ 2025
Ãæ½§¤Î³¹¤ò¥¸¥ã¥º¤ÇºÌ¤ë2Æü´Ö¡£30ÁÈ°Ê¾å¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬½Ð±é¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¡£
Æü»þ:9·î13Æü(ÅÚ)¡Á14Æü(Æü)¸á¸å5»þ¡Á¸á¸å9»þÈ¾
¾ì½ê:Ãæ½§°ìÂÓ¡ÊÊ¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡Ë
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56186/
À¸»º¼Ô¤¬¿©È¯¿® KYUSHU LOVERS MARKET
¶å½£¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¬½¸·ë¡£±ä¤Ù240Å¹¤Ç½Ü¤ÎÌîºÚ¤ä²ÌÊª¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä²Ã¹©ÉÊ¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤òÈÎÇä¡£
Æü»þ:9·î15Æü(·î.½Ë)¤Þ¤Ç¡¢¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å7»þ¡ÊºÇ½ªÆü¤Î¤ß¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¡Ë
¾ì½ê:JRÇîÂ¿±ØÁ°¹¾ì
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56271/
¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼Áª¼ê¸¢ in ¥È¥ê¥¢¥¹
¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤äº´À¤ÊÝ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢ÉÙ»ÎµÜ¤ä¤¤½¤Ð¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê21Âæ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤¬Âç½¸¹ç¡£Íè¾ì¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬·è¤Þ¤ë¡£
Æü»þ:9·î13Æü(ÅÚ)¡Á15Æü(·î¡¦½Ë)¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å6»þ
¾ì½ê:¥È¥ê¥¢¥¹¡¡WEST¥¾¡¼¥ó ¥È¥ê¥¢¥¹¥â¡¼¥ë²£¡ÊÊ¡²¬¸©µ×»³Ä®¡Ë
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56412/
¥Ê¥¤¥È¥·¥Í¥Þ¥¦¥£¡¼¥¯ in ¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÊ¡²¬
²°³°¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç13Æü¡ÊÅÚ)¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¡¢14Æü(Æü)¡Ö¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë ¥¶¡¦¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¡¢15Æü(·î¡¦½Ë)¡Ö¥Ï¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡×¤òÌµÎÁ¾å±Ç¡£
Æü»þ:9·î13Æü¡ÊÅÚ)¡¢14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å6»þÈ¾¤«¤é¡£Äê°÷1000¿Í¡£
¾ì½ê:»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯ ¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÊ¡²¬ 4³¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡Ê²°³°¡Ë
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56329
¥Ñ¥ó¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¡¤è¤¦¤³¤½¡¢ÈþÌ£¤Ê¤ë³Ú±à¤Ø¡£
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¥Ñ¥ó¥¹¥¤¡¼¥ÄHOLIC(ÃæÆÇ)¡É¡£¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤ä¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤È¤í¤±¤ë¸ý¤É¤±¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ê¤É¡¢¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ëÌ¥ÏÇ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬ËþºÜ¡£ËèÆüÄÌ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È¤ä¤ß¤Ä¤µé¡É¤Î¥Ñ¥ó&¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¡£
Æü»þ:2025Ç¯9·î16Æü(²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å8»þ¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¡Ë
¾ì½ê:ÇîÂ¿ºåµÞ8³¬ºÅ¾ì ¡ÊÊ¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡Ë
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56315/
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ê¡²¬¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/
