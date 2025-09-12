¡¡Ê¡²¬¸©·ÙÈÓÄÍ½ð¤Ï12Æü¡¢ÈÓÄÍ»Ô¾®ÀµÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¾å¤Ç11Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢ÄÌ¹ÔÃæ¤Î¾®³ØÀ¸½÷»ù¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¡Ö¤ª²Û»ÒÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤Ç°ÆÆâ¤·¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ´­µ¯¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÎÐ¿§¥Ï¥Ã¥ÈË¹¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¹õ¿§T¥·¥ã¥Ä¡¢Ãã¿§È¾¥º¥Ü¥ó¡¢ÀÖ¿§¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢³¥¿§¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¡£¹õ¿§¤Î¥»¥À¥ó¼Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£