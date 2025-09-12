¾ÀÆî¹â¹»¤ÎÂÎ°éº×¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Çº£Ç¯¤Ï½é¤á¤ÆÀ¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Î²°Æâ³«ºÅ
±¿Æ°²ñ¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¾ÀÆî¹â¹»¤Ï12Æü¡¢ÂÎ°éº×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ç½é¤Î²°Æâ³«ºÅ¡£ÎäË¼¤Î¸ú¤¤¤¿¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÀ¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
73²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¾ÀÆî¹â¹»¤ÎÂÎ°éº×¡£2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î¹»Äí¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÀ¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥êー¥Ê¡£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ç½é¤á¤Æ²°Æâ¤Ç³«¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÊ¥Üー¥ë¥ê¥ìー¤ä¾ã³²Êª¶¥Áö¤Ê¤É¡¢À¸ÅÌ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¼ïÌÜ¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤ªº×¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢²ñ¾ì¤Î³°¤Ë¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
(¾ÀÆî¹â¹»À¸ÅÌ²ñ Àîî´½ÓÊå¤µ¤ó¡Ë
¡Ö²°Æâ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¼¤Î¶Á¤¡¢´¿À¼¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×
ÎäË¼¤Î¸ú¤¤¤¿²°Æâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¾ÀÆî¹â¹»¤ÎÂÎ°éº×¡£¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤È¸µµ¤¤ÊÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£