ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¶õÊì´ÏºÜµ¡ÉôÂâ¤Ë¤è¤ëFCLP¡ÊÎ¦¾åÌÏµ¼Ãå´Ï·±Îý¡Ë¤ò17Æü¤«¤é´ä¹ñ´ðÃÏ¤Ç¹Ô¤¦¤È12Æü¡¢´ä¹ñ»Ô¤Ê¤É¤ËÄÌÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£FCLP¤Ï·ã¤·¤¤Áû²»¤òÈ¼¤¤´ä¹ñ»Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°ì´Ó¤·¤Æ¡ÖÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¡¢Ê¡ÅÄ»ÔÄ¹¤ÏÍè½µ¡¢¾åµþ¤·¹ñ¤Ë¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¿½¤·Æþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ËÉ±Ò¾ÊÃæ¹ñ»Í¹ñËÉ±Ò¶É¤Î¿¼ÏÂ³Ù¿Í¶ÉÄ¹¤¬¡¢FCLP¤Î´ä¹ñ´ðÃÏ¤Ç¤Î¼Â»Ü¤òÊ¡ÅÄ»ÔÄ¹¤ËÅÁÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¯¤Ê¤¤½àÈ÷´ü´Ö¤Ç¤â»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë´ä¹ñÈô¹Ô¾ì¤Ç¼Â»Ü¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×
FCLP¤Ï¡¢¶õÊì´ÏºÜµ¡¤¬Î¦¾å¤Î³êÁöÏ©¤ò¶õÊì¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆÎ¥ÃåÎ¦¤ò·«¤êÊÖ¤¹·±Îý¤ÇÂç¤¤ÊÁû²»¤òÈ¼¤¦¤¿¤áÄÌ¾ï¡¢Åìµþ¤ÎÎ²²«Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õÊì¥¸¥çー¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î´ÏºÜµ¡ÉôÂâ¤ÏÀè·îËö¤´¤í¤«¤é´ä¹ñ´ðÃÏ¤Ë°ì»þµ¢´Ô¤·¤Æ¤¤¤ÆËÉ±Ò¾ÊÃæ¹ñ»Í¹ñËÉ±Ò¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÎ²²«Åç¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¹Ò¶õµ¡¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤«¤é´ä¹ñ´ðÃÏ¤Ç·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¥¢¥á¥ê¥«·³¤«¤éÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¤Ïº£·î17Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¤Î10Æü´Ö¤Ç¸á¸å1»þÈ¾¤«¤é¸á¸å4»þÈ¾¤Þ¤Ç¤È¸á¸å6»þ45Ê¬¤«¤é¸á¸å9»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ä¹ñ»Ô¤Ï¡Ö·ã¤·¤¤Áû²»¤ò¤â¤¿¤é¤¹FCLP¤Î´ä¹ñ´ðÃÏ¤Ç¤Î¼Â»Ü¤ÏÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¡¢¹ñ¤ÎÍ×ÀÁ¤ËÂÐ¤·Ê¡ÅÄ»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¡ÅÄÎÉÉ§ ´ä¹ñ»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö´ðÃÏ¼þÊÕ½»Ì±¤Ë¤Ê¤ª°ìÁØ¤ÎÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤³¤ì¤ÏËÜ»Ô¤È¤·¤ÆÅþÄìÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£´ä¹ñ´ðÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ëFCLP¤Ï¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ÊÆÂ¦¤Ë¶¯¤¯Í×ÀÁ¤µ¤ì¤¿¤¤»Ý¸ýÆ¬¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡×
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ»Í¹ñËÉ±Ò¶É¤Î¿¼ÏÂ¶ÉÄ¹¤Ï»Ô¤Î»ÑÀª¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºFCLP¤¬´ä¹ñ´ðÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿¼ÏÂ³Ù¿Í ¶ÉÄ¹¡Ë
¡ÖÎ²²«Åç¤ÇFCLP¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9·î17Æü¤«¤é·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
´ä¹ñ´ðÃÏ¤ÇºÇ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FCLP¤Ï2000Ç¯¤Ç2Æü´Ö¤Ç426²ó¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¢¥ó¥É¥´ー¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢»Ô¤Ë¤Ï141·ï¤Î¶ì¾ð¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄ»ÔÄ¹¤Ïº£·î16Æü¤Ë¤â´ä¹ñ´ðÃÏ¤Ç¤ÎFCLP¤ò¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¹ñ¤ËÄ¾ÀÜÍ×ÀÁ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ»Í¹ñËÉ±Ò¶É¤Ï»³¸ý¸©Ä£¤Ë¤âÀâÌÀ¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤â´ä¹ñ»Ô¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖFCLP¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤Áû²»Èï³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹Î¥ÃåÎ¦·±Îý¤Î¼Â»Ü¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î´ðËÜ»ÑÀª¤Ç¡¢¸©¤ÎÃ´ÅöÍý»ö¤ÏËÉ±Ò¾ÊÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖFCLP¤ò¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡×¶¯¤¯Í×ÀÁ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê»³¸ý¸©ÁíÌ³Éô¡¦ÅÄÃæ¹¯»ËÍý»ö¡Ë
¡ÖÆü¾ïÅª¤ËÁû²»¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ðÃÏ¼þÊÕ½»Ì±¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¹¤è¤¦¤Ê·±Îý¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£ÅþÄìÍÆÇ§¤Ç¤¤º¡¢ÂçÊÑ°ä´¸¡×