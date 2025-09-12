cosmosy¡¢½é¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ºîÉÊ¡Øthe a(e)nd¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê
¡¡10Âå¤Î4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦cosmosy¤¬¡¢½é¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë1st EP¡Øthe a(e)nd¡Ù¤ò24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤òÂ³¤±¤ëcosmosy¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢CD¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤ÎºîÉÊ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û4¿Í¤ÎÀï¤¦»Ñ¤ËÃíÌÜ¡ª¡ÖBabyDon¡ÇCry¡áBreakingTheLove¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡2024Ç¯12·î31Æü¤Ëpre-debut¥·¥ó¥°¥ë¡Özigy=zigy¡×¤Ç½é¤á¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«9¥ö·î¤Ç¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLucky=One¡×¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBabyDon¡ÇtCry=BreakingTheLove¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£´Ú¹ñ¤Î¼çÍ×²»³ÚÈÖÁÈ½Ð±é¡¢´Ú¹ñ¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×³«ºÅ¡¢¤µ¤é¤Ë¡Øa-nation 2025¡Ù¤ä¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓTOKYO GIRLS COLLECTION 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È½Ð±é¤Ê¤É¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÅÜÅó¤Î³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿cosmosy¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËCD¤È¤¤¤¦·Á¤ÇºîÉÊ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡¡Øthe a(e)nd¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡È»Ï¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë³ëÆ£¤ÈÀ®Ä¹¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿À¤³¦´Ñ¤È²»³ÚÅª¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£åÌÌ©¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤ÈË¤«¤Ê²»³ÚÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢cosmosy¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×ºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯È¯É½¤ÈÆ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥È¡¼¥ó¤ÎÀ©Éþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö±é½Ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÅý°ì´¶¤òÉ½¸½¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
