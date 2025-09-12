¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢Âçºå¤Ç¡ÉÃ«»Í¡É¥Þ¥¦¥ó¥È¡¡Ä«¥É¥é»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ë°û¤ßÊâ¤¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ²ñ¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬12Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¡Ê¾å±ÇÃæ¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Âçºå¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÆó¤ÎÏÓ¤¹¤é¤ê¡ª¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¶¶ËÜ´ÄÆà
¡¡¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤Ï¡¢¾®ÀâÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿¡×¤Ç¿Íµ¤No.1¤Î·ÈÂÓ¾®ÀâºîÉÊ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢2014Ç¯¤Ë¤ÏÂ¼À¥¹î½Ó»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²èÈÇ¤¬Ì¡²è»ï¥¢¥×¥ê¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÎß·×±ÜÍ÷¿ô1²¯²ó¤ò½é¤á¤ÆÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¡£22Ç¯¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¿¹ºêÌÀÆü¹áÌò¤Ç¶¶ËÜ¤¬¼ç±é¤·¡¢¹â¹Ìò¤ÎâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤¬½Ð±é¡£¿·¤¿¤Ë¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë5¿Í¤Î¹â¹»À¸Ìò¤È¤·¤Æ¡¢Ý¯°æ³¤²»¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÎëÌÚÊ¡¡¢ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢µÈÅÄµÈÅÄ¹äÌÀ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£5Æü¤«¤é¸ø³«Ãæ¡£
¡¡²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿·à¾ì¤¬Á°ºî¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¡£¡Ö¤¤ç¤¦3²ó¡¢¡ÊÂçºå¤Ç¡ËÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Î¾ì½ê¤âÁ´¹ñ4°Ì¡¢2°Ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Âçºå¤Ë¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤Î¤É¥¨¥é¥¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡»Ê²ñ¤«¤é¡ÖÂçºå¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¶¶ËÜ¤¬¡ÖÄ«¥É¥é¤Î»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÈÃ«»Í¡É¤Ë¤º¤Ã¤È¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Î½Ð±é¿Ø¤Ïµ¿Ìä¤Î´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡Ö¡ÈÃ«»Í¡É¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡©Ã«Ä®»ÍÃúÌÜ¡×¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¶¶ËÜ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö¡ÈÃ«»Í¡É¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÃ«»Í¤ÈÃ«Ï»¤Ë¤Û¤Ü¤º¤Ã¤È¡¢Ä«¥É¥é¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Èµï¼ò²°¤òÃµ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ÜËèÆü¤¤¤ì¤Ð¡¢Á´Á³¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ²ñ¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÃ«»Í¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤âÁ°Æü¤«¤éÂçºå¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡ÖÃ«»Í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ª¼ò¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÃÏÊý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤Î¤Û¤«¡¢âÃ±ÉÅÄ¡¢°ÂÀÆ¡¢ËÜÅÄ¡¢µÈÅÄ¡¢±©½»±Ñ°ìÏº´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
