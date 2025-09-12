³¡ÎÏ²°¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¥¯¥¨¥ó»Àº®Æþ¡¡¥¹¡¼¥×¤È¸íÇ§¡¢¿å¸Í¤ÎÅ¹ÊÞ
¡¡¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö³¡ÎÏ²°¡×¡ÊµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡Ë¤Ï12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¿å¸Í»Ô¤Î¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿å¸ÍÆâ¸¶Å¹¡×¤Ç¡¢¿©´ïÀö¾ôÍÑ¤Î¥¯¥¨¥ó»À¤¬¥é¡¼¥á¥ó¤Ëº®Æþ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Äó¶¡µÒ¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º·ò¹¯Èï³²¤Î¿½¹ð¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀìÌçµ¡´Ø¤ËÊó¹ð¤·¡Ö½ÅÂç¤Ê·ò¹¯Èï³²¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢·Ð²á´Ñ»¡¤¬É¬Í×¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10Æü¸á¸å¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡Ö¾ßÌýÌ£¶Ì¥é¡¼¥á¥ó¡ÊÊÂ¡Ë¡×¤È¡Ö¶å¾ò¥Í¥®¥é¡¼¥á¥ó¡ÊÊÂ¡Ë¡×¤Ëº®Æþ¡£Å¹°÷¤¬¤º¤ó¤É¤¦Æé¤Ë¿å¤ä¥¯¥¨¥ó»À¤òÆþ¤ì¤Æ¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¸å¡¢ÊÌ¤ÎÅ¹°÷¤¬¥¹¡¼¥×¤È¸íÇ§¤·¡¢2¿ÍÊ¬¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£