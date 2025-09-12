¡Ö¥¹¥È6¡×¥¸¥å¥ê¤ä½ÕÎï¤Î¥â¥Ë¥¿ー¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤â¡ª Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¡ÖGRAPHT¡×¥Öー¥¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä
¡¡MSY¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGRAPHT¡×¤È³ÊÆ®¥²ー¥à¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ËÊÂ¤Ù¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÁ´10¼ï¤Î¡Ö¥â¥Ë¥¿ー¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤Î¤Û¤«¡¢¿·ºî¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤è¤ê¥Ù¥¬¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¢¥¸¥å¥ê¤Î¥Ñー¥«ー¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ñー¥«ー¤ä¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¢T¥·¥ã¥Ä¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤âÂ¿¿ô¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ï¡ÖGRAPHT Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸åÆü¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¥â¥Ë¥¿ー¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Û ¡Ú¥Ñ¥ó¥¯¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡Ê¥Ù¥¬¡Ë¡×¡Ê²Á³Ê¡§9,900±ß¡Ë
¡Ö¥Ñー¥«ー¡Ê¥¸¥å¥ê¡Ë¡×¡Ê²Á³Ê¡§13,200±ß¡Ë
¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ê¥Ù¥¬¡¿¥¸¥å¥ê¡Ë¡×¡Ê²Á³Ê¡§³Æ1,320±ß¡Ë¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¢¥¤¥Æ¥à¥·¥êー¥º¡Û
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ñー¥«ー¡Ê²Á³Ê¡§³Æ13,200±ß¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿ーT¥·¥ã¥Ä¡Ê²Á³Ê¡§³Æ9,900±ß¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡Ê²Á³Ê¡§³Æ5,500±ß¡Ë
(C)CAPCOM