Æ»¤Î±Ø¾ïÁí¤Ç²Æ¡¦½©¤ÎÌ£³Ð¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¾ïÁí ½©¤Î¼ý³Ïº×¡×³«ºÅ
COLLECT¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿©¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖÆ»¤Î±Ø¾ïÁí¡×¤Ç¤Ï9·î13Æü¡Á23Æü¡¢¡Ö¾ïÁí ½©¤Î¼ý³Ïº×¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ö¾ïÁí ½©¤Î¼ý³Ïº×¡×
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢µÍ¤áÊüÂê¤ä¤ªÆÀ¤ÊÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ²Æ¡¦½©¤ÎÌ£³Ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤òÅ¸³«¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¢¡¼¥ë¥¹¥á¥í¥ó1¶Ì¤Î¹ØÆþ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ëÃêÁª¤ä¡¢²ñ¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò½¸¤á¤ë»²²Ã·¿¤Î´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¥¢¡¼¥ë¥¹¥á¥í¥ó
13Æü¡Á15Æü¤Ë¤Ï¡¢30¼ïÎà°Ê¾å¤Î¤Ö¤É¤¦¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÃÏ¸µÀ¸»º¼Ô¤¬Íè¾ì¤Î¤â¤È¡¢¤Ö¤É¤¦¤ÎÂç»î¿©¡¦Â¨Çä²ñ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ö¤É¤¦¤ÎÎ³¤òÈ¤¤Ç¼è¤ë¡Ö¤Ö¤É¤¦¥Ý¥¤¥Ý¥¤Áª¼ê¸¢¡×¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£
20Æü¡Á23Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¹¤Ë¤ªÊÆ¤òµÅ¤¦¡Ö¼ý³Ï¤Î¿·ÊÆ¤¹¤¯¤¤¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¤¤¤Ê¤Û¿©Æ²¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ê¤Û¿©Æ²Äê¿©¡×(2,420±ß)¤ä5¼ïÎà¤Î¤Þ¤°¤í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥È¥í¤È¤í¤È¤íÐ§¡×(1,700±ß)¡¢TAMAGOYA¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡Ö3¼ï¤Î¤¤Î¤³¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×(1,595±ß)¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
(º¸)¤¤¤Ê¤Û¿©Æ²Äê¿©/(±¦)¥È¥í¤È¤í¤È¤íÐ§
TAMAGOYA¾ïÁí¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡¢½©¸ÂÄê¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¤È¤ª°ò¥×¥ê¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö½©¤ÎÌ£³Ð¥×¥ê¥ó¡×(4ÅÀ¥»¥Ã¥È1,850±ß¡¢6ÅÀ¥»¥Ã¥È2,750±ß)¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¤Ü¤¯¤È¥á¥í¥ó¤È¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¼¤Þ¡Á¤¼¤ª¤¤¤â¥·¥§¥¤¥¯¡×(500±ß)¤ä¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ª°ò¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×(600±ß)¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
