ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡¢¹³À¸ºÞ¡Öµ¤µÙ¤á¡×½èÊý¤Ë³å¡¡¡ÖÌ¤Íè¤Î°åÎÅ¤ò¿ª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×...É÷¼Ù¤Ç¤ÎÊÝ¸±ÀÁµá¤Ë»ÙÊ§µ¡´Ø¤ÏNO
½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ç°å»Õ¤ÎÌÚ²¼Çî¾¡»á¤¬2025Ç¯9·î12Æü¡¢É÷¼Ù¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³À¸ºÞ¤ÎÊÝ¸±¿ÇÎÅÊó½·¤Ï¸¶Â§Ç§¤á¤Ê¤¤¤È¤ÎÊý¿Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÅöÁ³¤Î·èÃÇ¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¸ú¤«¤Ê¤¤Ìô¤ò½èÊý¤·¤Æ¿ÇÎÅÊó½·¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ...¡×
ÌÚ²¼»á¤ÏÅê¹ÆÊ¸¤Ç¡Ö¹³À¸ºÞ¤Î"ÌµÂÌ»È¤¤"¤Ï¤â¤¦µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢
¡Ö¸üÏ«¾Ê¤Î³°³ÔÃÄÂÎ¡Ø»ÙÊ§´ð¶â¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£É÷¼Ù¤ä¾®»ù¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹³¶ÝÌô¡Ê¹³À¸ºÞ¡Ë¤ÎÊÝ¸±ÀÁµá¤Ï¸¶Â§Ç§¤á¤Ê¤¤¡£°ÊÁ°¤«¤é²¿ÅÙ¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÅöÁ³¤Î·èÃÇ¤Ç¤¹¡×
¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö¸ú¤«¤Ê¤¤Ìô¤ò½èÊý¤·¤Æ¿ÇÎÅÊó½·¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ç¤¹¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð"¸øÈñ¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ"¤È¤â¤¤¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢8·î29Æü¡¢¿ÇÎÅÊó½·¤Î¿³ºº¡¦»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤¦¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±¿ÇÎÅÊó½·»ÙÊ§´ð¶â¡×¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡Ö¼¡¤Î½ýÉÂÌ¾¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³À¸Êª¼ÁÀ½ºÞ¡ÚÆâÉþÌô¡ÛËô¤Ï¹çÀ®¹³¶ÝÌô¡ÚÆâÉþÌô¡Û¤Î»»Äê¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸«²ò¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ê1¡Ë´¶ËÁ¡¢¡Ê2¡Ë¾®»ù¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡¢¡Ê3¡Ë¾®»ù¤Îµ¤´É»ÙÓÃÂ©¡¢¡Ê4¡Ë´¶ËÁÀ°ßÄ²±ê¡¢´¶ËÁÀÄ²±ê¡¢¡Ê5¡ËËýÀ¾åµ¤Æ»±ê¡¢ËýÀ°ö¹¢Æ¬±ê¤Î·×5ÅÀ¤À¡£´¶ËÁ¤ÏÉ÷¼Ù¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹³À¸ºÞ¤ÏºÙ¶Ý¤Þ¤¿¤Ï¿¿¶Ý¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¹³¶ÝÌô¡¢¹çÀ®¹³¶ÝÌô¤Ï²Ê³ØÅª¤Ë¹çÀ®¤µ¤ì¤¿¹³¶ÝÌô¤Ç¡¢¡Ö¶¦¤ËºÙ¶Ý´¶À÷¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê°åÌôÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·Á°½Ð¤ÎÉÂµ¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÙ¶Ý´¶À÷¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¤¤º¤ì¤âºÙ¶Ý´¶À÷¾É¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¹³¶ÝÌô¤ÎÎ×¾²ÅªÍÍÑÀ¤ÏÄã¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹³À¸ºÞ¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¤³¤½Ì¿¤òµß¤¦Ìô¤Ç¤¹¡×
ÌÚ²¼»á¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡Ö¹³¶ÝÌô¤Ï¡ØºÙ¶Ý¡Ù¤Ë¸ú¤¯Ìô¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ù¤Ë¤Ï°ìÀÚ¸ú¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø´µ¼Ô¤¬°Â¿´¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤º½Ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÂÑÀ¶Ý¤ÎÁý²Ã¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÌ¤Íè¤Î°åÎÅ¤ò¿ª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹³À¸ºÞ¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¤³¤½Ì¿¤òµß¤¦Ìô¤Ç¤¹¡£¡Ø¸ú¤«¤Ê¤¤Ìô¡Ù¤òµ¤µÙ¤á¤Ç¤Ð¤é¤Þ¤Â³¤±¤ë°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¡¢¿ÇÎÅÊó½·¤òºï¤ë¤È¤¤¤¦¶¯À©ÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤è¤¦¤ä¤¯¡¢À©ÅÙ¤¬¸½¼Â¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
´µ¼Ô¤µ¤ó¤â°åÎÅ¼Ô¤â°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë»þ¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¡Ø¹³À¸ºÞ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤º½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¡Ù¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°å»Õ¤ÏÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤ò´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¤Î°åÎÅ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹³À¸ºÞ¤ÏÀµ¤·¤¯¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤À¤±»È¤¦¡£¤³¤ì¤¬Í£°ì¤ÎÆ»¤Ç¤¹¡×