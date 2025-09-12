Âç±«¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿»åÅç¤Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥íー¥É¡¡3Ï¢µÙ¤òÁ°¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò²ò½ü¡¡°ìÉô¶è´Ö¤ÇÊÒÂ¦¸ò¸ßÄÌ¹Ô¤Ë¡¡Ê¡²¬
8·î¤ÎÂç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢»åÅçÈ¾Åç¤ÎÄÌ¾Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥íー¥É¤Ç12Æü¸á¸å5»þ¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤Î¿Íµ¤¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥³ー¥¹¡¢ÄÌ¾Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥íー¥É¤Ï¡¢8·î¤ÎÂç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½Êø¤ì¤Ç¡¢¤ª¤è¤½1.2¥¥í¤Î¶è´Ö¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÚº½¤ÎÅ±µî¤äËÉ¸îºô¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É±þµÞ¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
13Æü¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤òÁ°¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÉô¶è´Ö¤Ç¤ÏÊÒÂ¦¸ò¸ß¤Ç¤ÎÄÌ¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©¤ÏÄÌ¹Ô¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£