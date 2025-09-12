¡ÖËÍ¤Ï²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¡×¡Ä²æ¤¬»Ò¤Î¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã¤µ¡×¤ËÇº¤àÉã¿Æ¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Â³¡¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤¾®³Ø1Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤ò»ý¤ÄÃËÀ¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
¾®³Ø1Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤¬¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼ºÇÔ¤Ç¡ÖËÍ¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¡×¡ÖËÍ¤ÏÆ¬¤¬°¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤Ç¤¢¤ë»ä¤âºÊ¤â¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤Ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ë¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÂ©»Ò¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ê40Âå¸åÈ¾ ÃËÀ¡Ë
¡ö
¤³¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤À¤í¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤À¤í¤¦ËÜÅö¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Ë·»Äï¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ä¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ø¥À¥á¤À¤Ê¡Á¡Ù¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤¦»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿äÂ¬¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¿Æ¤ä²ÈÂ²¤¬ÈÝÄêÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¡Ö³Ø¹»¤Ç²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤ÈµÕ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡×¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¿Í¤Ã¤Æ¡¢¸µÍè¡Ê¤¬¤ó¤é¤¤¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢À³ÊÅª¤Ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¾®³Ø1Ç¯À¸¤Ç¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇº¤ß¤Þ¤¹¡£½»µÈ¼«¿È¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¡Ö»ä¤ÏÌµÅ¨¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢»×½Õ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö»ä¡¢Á´Á³¥À¥á¤À¤ï¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇº¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾®³Ø1Ç¯À¸¤Ç2³Ø´ü¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤Î¤â¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢²¿¤«¤³¤¦¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤ò»×¤¤¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½»µÈ¼«¿È¤ÎÂÐ½èË¡¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂç¿Í»Ò¤É¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼þ¤ê¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ËË«¤á¤Þ¤¹¤Í¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤âÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤¬É¬¤º¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢ÀìÌç²È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤à¤·¤í¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀìÌçÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¡¢¡Ö¤¼¤Ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä·Ð¸³ÃÌ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã¤µ¤Ï¡ÖÀ³Ê¡×¤«¤â¡© Èá´ÑÅª¤ÊÀ¼Á¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë
¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¹â¤¤Äã¤¤¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿ÈÆâ¤Ë¤âÈá´ÑÅª¤ÊÀ¼Á¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î»Ò¤ÎÀ³Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃ²¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾ï¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ö»ä¤Ï¤¹¤°¤Ç¤¤¿¡×¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ëÅÀ¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤À¤ÈÂª¤¨¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î»Ò¤¬³°ÉôÍ×°ø¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢µÞ¤¤¤Ç²ò·è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÍ×°ø¤¬²¿¤«¤¬¡¢¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Êºë¶Ì¸© 40ÂåÈ¾¤Ð ½÷À ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¡¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡Ö´Å¤¨¡×¤Î¾ì¹ç¤â¡Ä¡©
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÎ¡¢»ä¤âµã¤¤¤¿¤éµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤è¤·¤è¤·¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¶¤Èµã¤¤¤¿¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¡¢¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¡¢¾¯¤·²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê»°½Å¸© 30ÂåÁ°È¾ ÃËÀ ¼«±Ä¶È¡Ë
¢¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Î¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤ÇÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤ë
¤¦¤Á¤Î¾®³Ø3Ç¯À¸¤ÎÄ¹½÷¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¡Ö»ä¤ÏÆÃµ»¤¬¤Ê¤¤¡¢²¿¤â¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÌÀÆü¤¬ÉÔ°Â¤À¡¢»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤È¤â¤é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Î¡Ö»ë³Ð²½¡×¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¥ê¥¹¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤¿¤é¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¡×¡Ö»õËá¤¤·¤¿¡×¡Ö½ÉÂê¤·¤¿¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢´ÊÃ±¤Ê¹àÌÜ¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀ¼¤«¤±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢1¡¢2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤è¤ê¡¢¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÉÒ´¶¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤âµ¤¤Å¤±¤ëÍ¥¤·¤¤»Ò¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 37ºÐ ½÷À Àì¶È¼çÉØ¡Ë
¢¡Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤òÇ§¤á¤ë¡ÖÌµ¾ò·ï¤Î°¦¡×¤òÅÁ¤¨¤ë
¤ä¤Ï¤êÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ³Ê¤â´Ø·¸¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ø¹»¤Ç²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤É¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¿¤«¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é°é¤Ä¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¿¤À¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿Æ¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¹¬¤»¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤¢¤Ê¤¿¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤ÊÊõÊª¤Ê¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ËË«¤á¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡ÖÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë°¦¾ð¤³¤½¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤«¤¬¤è¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¤È°é¤Æ¤¿¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¿Í¤è¤ê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÊÙ¶¯¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÍ¥¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê»Ò¤À¤è¡ª¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÙ¶¯¤äÆÃµ»¤Ê¤É¤Î¡È²¿¤«¡É¤òÃµ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤³¤È¡£¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ë°¦¾ð¤³¤½¤¬¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æº¬¤Ã¤³¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿»Ò¤Ï¡¢¼«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡Êºë¶Ì¸© 40ÂåÈ¾¤Ð ½÷À ¼«±Ä¶È/Ä¹Ç¯¤ÎÊÝ°é»Î·Ð¸³¼Ô¡Ë
¢¡´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤ÎÍýÁÛ¤¬¹â¤¤¤«¤é¤«¤â¡©
5ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¡Ö¤É¤¦¤»²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¿¤Þ¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Ï¤¿¤À¤Î»×¤¤¤Ä¤¤Ç¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡© ¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÅÙ¡¹Ê¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÝ°é±à¤ÎÌÌÃÌ¤ÇÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¡Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡Ë¡Ø»ä¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤»¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¤ËÀèÀ¸¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤À¤«¤éÍýÁÛ¤¬¹â¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÍîº¹¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£³Î¤«¤ËÂ¾¤Î»Ò¤è¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁá¤¯¡¢¤Ç¤¤ëÊ¬¡¢¤³¤Á¤é¤âµá¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤¢¤ì¤³¤ìµÍ¤á¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¶µ¤¨Êý¤ò¤»¤º¡¢¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¡»¡»¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅìµþÅÔ 40Âå ÃËÀ ÀìÌç¿¦/¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿¦¡Ë
¢¡¥Þ¥Þ¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤ß¤ë
»ä¤â¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3Ç¯À¸¤Îº¢¤ËÁ´¤¯Æ±¤¸Çº¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²æ¤¬²È¤Ç¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¡Ö¤¢¡¼¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¼¡×¤È¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢Â©»Ò¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡ª µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤È°Ö¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¡Ö¤À¤è¤Í¡ª ¤Þ¤¢¤¤¤Ã¤«¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¤È¡¢Â©»Ò¤Ï¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÅìµþÅÔ 30Âå¸åÈ¾ ½÷À ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈÈþµª
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã¤µ¤Ï¡ÖÀ³Ê¡×¤«¤â¡© Èá´ÑÅª¤ÊÀ¼Á¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë
¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¹â¤¤Äã¤¤¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿ÈÆâ¤Ë¤âÈá´ÑÅª¤ÊÀ¼Á¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î»Ò¤ÎÀ³Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃ²¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾ï¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ö»ä¤Ï¤¹¤°¤Ç¤¤¿¡×¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ëÅÀ¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤À¤ÈÂª¤¨¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î»Ò¤¬³°ÉôÍ×°ø¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢µÞ¤¤¤Ç²ò·è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÍ×°ø¤¬²¿¤«¤¬¡¢¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Êºë¶Ì¸© 40ÂåÈ¾¤Ð ½÷À ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¡¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡Ö´Å¤¨¡×¤Î¾ì¹ç¤â¡Ä¡©
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÎ¡¢»ä¤âµã¤¤¤¿¤éµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤è¤·¤è¤·¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¶¤Èµã¤¤¤¿¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¡¢¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¡¢¾¯¤·²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê»°½Å¸© 30ÂåÁ°È¾ ÃËÀ ¼«±Ä¶È¡Ë
¢¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Î¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤ÇÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤ë
¤¦¤Á¤Î¾®³Ø3Ç¯À¸¤ÎÄ¹½÷¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¡Ö»ä¤ÏÆÃµ»¤¬¤Ê¤¤¡¢²¿¤â¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÌÀÆü¤¬ÉÔ°Â¤À¡¢»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤È¤â¤é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Î¡Ö»ë³Ð²½¡×¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¥ê¥¹¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤¿¤é¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¡×¡Ö»õËá¤¤·¤¿¡×¡Ö½ÉÂê¤·¤¿¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢´ÊÃ±¤Ê¹àÌÜ¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀ¼¤«¤±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢1¡¢2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤è¤ê¡¢¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÉÒ´¶¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤âµ¤¤Å¤±¤ëÍ¥¤·¤¤»Ò¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 37ºÐ ½÷À Àì¶È¼çÉØ¡Ë
¢¡Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤òÇ§¤á¤ë¡ÖÌµ¾ò·ï¤Î°¦¡×¤òÅÁ¤¨¤ë
¤ä¤Ï¤êÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ³Ê¤â´Ø·¸¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ø¹»¤Ç²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤É¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¿¤«¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é°é¤Ä¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¿¤À¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿Æ¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¹¬¤»¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤¢¤Ê¤¿¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤ÊÊõÊª¤Ê¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ËË«¤á¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡ÖÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë°¦¾ð¤³¤½¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤«¤¬¤è¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¤È°é¤Æ¤¿¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¿Í¤è¤ê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÊÙ¶¯¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÍ¥¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê»Ò¤À¤è¡ª¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÙ¶¯¤äÆÃµ»¤Ê¤É¤Î¡È²¿¤«¡É¤òÃµ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤³¤È¡£¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ë°¦¾ð¤³¤½¤¬¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æº¬¤Ã¤³¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿»Ò¤Ï¡¢¼«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡Êºë¶Ì¸© 40ÂåÈ¾¤Ð ½÷À ¼«±Ä¶È/Ä¹Ç¯¤ÎÊÝ°é»Î·Ð¸³¼Ô¡Ë
¢¡´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤ÎÍýÁÛ¤¬¹â¤¤¤«¤é¤«¤â¡©
5ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¡Ö¤É¤¦¤»²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¿¤Þ¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Ï¤¿¤À¤Î»×¤¤¤Ä¤¤Ç¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡© ¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÅÙ¡¹Ê¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÝ°é±à¤ÎÌÌÃÌ¤ÇÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¡Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡Ë¡Ø»ä¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤»¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¤ËÀèÀ¸¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤À¤«¤éÍýÁÛ¤¬¹â¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÍîº¹¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£³Î¤«¤ËÂ¾¤Î»Ò¤è¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁá¤¯¡¢¤Ç¤¤ëÊ¬¡¢¤³¤Á¤é¤âµá¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤¢¤ì¤³¤ìµÍ¤á¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¶µ¤¨Êý¤ò¤»¤º¡¢¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¡»¡»¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅìµþÅÔ 40Âå ÃËÀ ÀìÌç¿¦/¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿¦¡Ë
¢¡¥Þ¥Þ¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤ß¤ë
»ä¤â¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3Ç¯À¸¤Îº¢¤ËÁ´¤¯Æ±¤¸Çº¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²æ¤¬²È¤Ç¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¡Ö¤¢¡¼¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¼¡×¤È¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢Â©»Ò¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡ª µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤È°Ö¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¡Ö¤À¤è¤Í¡ª ¤Þ¤¢¤¤¤Ã¤«¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¤È¡¢Â©»Ò¤Ï¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÅìµþÅÔ 30Âå¸åÈ¾ ½÷À ²ñ¼Ò°÷¡Ë
