¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«ー¡Û¡Ö´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë¥×¥ìー¡×º´²ìÂç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¡¡Á´¹ñÌÜ»Ø¤·10·î5Æü¤Ë³«Ëë¤Ø
º´²ì»Ô¤Ç12Æü¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿º´²ìÂç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º´²ì»Ô¤Îº´²ì¸©¥¹¥Ýー¥Ä²ñ´Û¤Ç¤Ï¡¢Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢º´²ìÂç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢º´²ì¸©Æâ¤Î31¹»¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¤Ï³«²ñ¼°¤â³«¤«¤ì¡¢Á°Ç¯ÅÙÍ¥¾¡¤Îº´²ìÅì¹â¹»ÃæÂ¼Í§¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬Áª¼êÀëÀÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º´²ìÅì¹â¹»¡¦ÃæÂ¼Í§Áª¼ê
¡ÖÀëÀÀ¡ª»ä¤¿¤ÁÁª¼ê°ìÆ±¡¢¥Õ¥§¥¢¥×¥ìーÀº¿À¤Î¤â¤È¡¢Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¥×¥ìー¤·¤Þ¤¹¡£¡×
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤Ï10·î5Æü¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£
·è¾¡¤Ï11·î8Æü¤Ë¡¢º´²ì¸©Ä»À´»Ô¤Î±ØÁ°ÉÔÆ°»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£