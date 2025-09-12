3Ç¯Á°¡¢ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤ÇÃË»ÒÂç³ØÀ¸2¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤Ç½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¤È¡¢ÁÜººÆÃÊÌÊó¾©¶â¤ò¤½¤ì¤¾¤ì·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÊÌÉÜ»ÔÌî¸ý¸¶¤Î¸òº¹ÅÀ

¤³¤Î»ö·ï¤Ï3Ç¯Á°¤Î6·î¡¢ÊÌÉÜ»ÔÌî¸ý¸¶¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË»ÒÂç³ØÀ¸2¿Í¤¬¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì»à½ý¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

È¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô

·Ù»¡Ä£¤Ï2023Ç¯9·î¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿È¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô¤òÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Î¤Ò¤­Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤Ç½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÍÆµ¿¤ò»¦¿Í¤Ê¤É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é·Ù»¡Ä£¤Ï9·î4ÆüÉÕ¤±¤Ç½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¤Ë·ÑÂ³»ØÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿ÁÜººÆÃÊÌÊó¾©¶â¤ÎÂÐ¾Ý»ö·ï¤È¤·¤Æ¤â·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°ú¤­Â³¤­Í­ÎÏ¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤Ë¤Ï·Ù»¡¤È°äÂ²¤Ê¤É¤«¤é¤Î»äÅª·ü¾Þ¶â¤È¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÂç800Ëü±ß¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£

¸©·Ù¤Ï¡Ö°ú¤­Â³¤­¹ñÌ±¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢·Ù»¡¤ÎÁíÎÏ¤òµó¤²¤ÆÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ³ÎÊÝ¤È»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£