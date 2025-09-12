Questyle¡¢¡È½¸ÂçÀ®¡É¤ÎºÇ¾å°Ì¥Ýー¥¿¥Ö¥ëDAC/¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¡ÖSIGMA¡×
¥Þ¥®¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢Questyle¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëDAC/¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖSIGMA¡×¤ò10·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï99,000±ßÁ°¸å¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï9·î26Æü³«»ÏÍ½Äê¡£
¡Ö¿ø¤¨ÃÖ¤µ¡¥¯¥é¥¹¤Î²»¼Á¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¡£Ì¾¾Î¤Ï¡ÖSummation(ÁíÏÂ)¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ»½Ñ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡£
¹âÀºÅÙ¤Ê¥Ç¥³ー¥É½èÍý¤È¥¢¥Ê¥í¥°ÁýÉý¤ò3ÁØ¹½Â¤¤Ç¹Ô¤Ê¤¤¡¢¥Î¥¤¥º¤äÏÄ¤ß¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄã¸º¡£AKM¤Î¡ÖAK4493EQ¡×DAC¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¸¶²»¤ËÃé¼Â¤ÊºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¡£
ÆÈ¼«¤Î¥«¥ì¥ó¥È¥âー¥É¥¢¥ó¥×µ»½Ñ¤ò4´ðÅëºÜ¤·¡¢¹â¸úÎ¨¤«¤Ä°µÅÝÅª¤Ê¶îÆ°ÎÏ¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤òÎ¾Î©¡£IEMÀìÍÑ¥âー¥É¤âÅëºÜ¤·¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¤¤ä¥Õ¥©¥ó¤ÎÀÇ½¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£
Qualcomm Snapdragon Sound¡¢LDAC¡¢aptX Adaptive¤Ê¤É¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£Apple MFiÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢iPhone/iPad¤Ç¤â¹â²»¼Á¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ºÆÀ¸¤¬¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡£
4,300mAh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç12»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³ºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¡£
¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Î½ÐÎÏÃ¼»Ò¤Ï4.4mm¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢3.5mm¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ß¥Ë¤òÅëºÜ¡£ºÇÂç½ÐÎÏ¤Ï1,200mW@32¦¸(¥Ð¥é¥ó¥¹ÀÜÂ³»þ)¡£
M18i¤Ï11·îÈ¯Çä¤Ë
Questyle¤¬9·î¤Ë¹ñÆâÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¡ÖM18i¡×¤ÎÈ¯Çä¤¬¡¢2025Ç¯11·î¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£
¸½ºß³¤³°¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖM18i¡×¤«¤é¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Î²þÁ±¤ª¤è¤ÓÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸ÈÇ¤È¤·¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£