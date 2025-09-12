¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï¾å¾º¡¢ÀèÆü¤ÎÄã²¼¤òÌá¤¹Æ°¤¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï¾å¾º¡¢ÀèÆü¤ÎÄã²¼¤òÌá¤¹Æ°¤¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡½µËö¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢¥É¥ë»Ø¿ô¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤ÎÄã²¼¤ËÄ´À°¤¬Æþ¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Î£¹£·¡¥£´£¹£±¤ò°ÂÃÍ¤Ë¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï£¹£·¡¥£·£¸£µ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤¬147±ßÂæÁ°È¾¤«¤é148±ß¶á¤¯¤Ø¤ÈÇã¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ë¹â¤ÎÆ°¤¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£°ÆüÀþ¤Ï£¹£·¡¥£¸£·£±¡¢£²£±ÆüÀþ¤Ï£¹£¸¡¥£°£°£±¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á97.75(+0.21¡¡+0.22%)
¡¡½µËö¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢¥É¥ë»Ø¿ô¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤ÎÄã²¼¤ËÄ´À°¤¬Æþ¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Î£¹£·¡¥£´£¹£±¤ò°ÂÃÍ¤Ë¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï£¹£·¡¥£·£¸£µ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤¬147±ßÂæÁ°È¾¤«¤é148±ß¶á¤¯¤Ø¤ÈÇã¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ë¹â¤ÎÆ°¤¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£°ÆüÀþ¤Ï£¹£·¡¥£¸£·£±¡¢£²£±ÆüÀþ¤Ï£¹£¸¡¥£°£°£±¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á97.75(+0.21¡¡+0.22%)