¡Ö¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Ãæ³ØÀ¸¡×óÊÎÛ¡¦ÅÄÂ¼¡¢Éã¿Æ¤Î°ì¸À¤Ç°ì²ÈÎ¥»¶¡¡¸ø±àÊë¤é¤·¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥ä¥Ð¤¤»þ¤Ï¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÅÄÂ¼Íµ¤¬£±£±Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·¡ÊÈë¡ËÊó¹ð¡Á¡×¡ÊÌÚÍË¡¦¿¼Ìë£°»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾¯Ç¯»þÂå¤ÎÉÏË³À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖóÊÎÛ¡×¤Ï£±£¹£¹£¹Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£Âè£±²ó£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÅö»þÌµÌ¾¤Ê¤¬¤é·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£ÅÄÂ¼¤Ï£²£°£°£·Ç¯¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÉÏË³»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Ãæ³ØÀ¸¡×¤ò½ÐÈÇ¡££²£²£µËüÉô°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦Æ¯¤¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ë°é¤Á¡¢¤¤¤¤Êë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÄÂ¼¡£¤·¤«¤·¡¢¶¥ÇÏ¹¥¤¤ÎÉã¿Æ¤Ï¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤»¤º¡¢Êì¿Æ¤¬¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¡£¾®³Ø¹»£µÇ¯À¸¤Îº¢¡¢Êì¿Æ¤¬ÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¸³è¤Ï½ù¡¹¤Ë°²½¡£¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÖ¤µ¤Ø¤ó¤Þ¤Þ¼Ú¶â¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ãæ³Ø£²Ç¯À¸¤Ç²È¤¬º¹¤·²¡¤µ¤¨¤é¤ì¡¢Éã¿Æ¤Î¡Ö²ò»¶¡ª¡×¤ÎÀ¼¤Ç°ì²È¤ÏÎ¥»¶¡£¡ÖÍ§Ã£¤¬Â¿¤¤¥¿¥¤¥×¤ä¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ°¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÅÄÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¡×¤È¤¤ç¤¦¤À¤¤¤òÀâÆÀ¤·¡¢¸ø±àÊë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø±àÊë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢·»¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç¤´ÈÓ¤òÌã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥ä¥Ð¤¤»þ¤Ï¸ø±à¤ÇÍÕ¤Ã¤Ñ¿©¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÉÏË³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤³¤½¤³¤ÎÊë¤é¤·¤«¤éµÞ¤ËÍî¤Á¤ëµÞÀÉÏË³¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°ìÈÖÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤ÎÊì¿Æ¤Î¼ê½õ¤±¤Ç¡¢·»¡¦»Ð¤ÈºÆ²ñ¡£Í§¿ÍÂð¤Ë½»¤ó¤À¸å¤ËÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡ÖÀµÄ¾±ø¤¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¾×·â¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤ë¥Ü¥Ã¥È¥óÊØ½ê¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£À¸³è¤¬Íî¤ÁÃå¤¡¢·»¡¦»Ð¤¬Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È¹Í¤¨À¸³èÊÝ¸î¤Îº¹¤·»ß¤á¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö°ìÆü°ìÁ·¤À¤±¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¡¡£³£°£°±ß¤Ç£³¿©¤Þ¤«¤Ê¤¦¡×£²ÅÙÌÜ¤Î¡ÖµÞÀÉÏË³¡×¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉÏË³À¸³è¤Î±Æ¶Á¤¬º£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ÎÊÊ¤¬È´¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤ÎÄê¿©²°¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤ï¤ê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¡¢Í§¿ÍÂð¤ÇÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤¿±óÎ¸¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£