¡¡À¤³¦¼«Á³°ä»º¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²¤Ç¡¢´Ñ¸÷µÒ¤é¤¬»£±Æ¤ä´Ñ»¡ÌÜÅª¤Ç¥Ò¥°¥Þ¤Ë²áÅÙ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢´Ä¶¾Ê¤Ï12Æü¡¢¼ÐÎ¤Ä®Æâ¤Î»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë´Æ»ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£ÃÎ¾²¤ÎÍå±±³Ù¤Ç¤Ï8·î¤ËÅÐ»³¼Ô¤¬½±¤ï¤ì»àË´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¸Î¤Î´í¸±À¤ò¹â¤á¤ë¥Ò¥°¥Þ¤Î¡Ö¿Í´·¤ì¡×ÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡¡´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤Î¤Ï»£±Æ¼Ô¤é¤ÎÂÚÎ±¤¬ÌÜÎ©¤ÄÆ±Ä®¤Î¥¤¥ï¥¦¥Ù¥ÄÀîÉÕ¶á¡£2022Ç¯»Ü¹Ô¤Î²þÀµ¼«Á³¸ø±àË¡¤Ç¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Ø¤ÎÉÕ¤¤Þ¤È¤¤¤ä²áÅÙ¤ÊÀÜ¶á¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬Æñ¤·¤¯Å¦È¯¤·¤¿Îã¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¾Ê¥¦¥È¥í¼«Á³ÊÝ¸î´±»öÌ³½ê¤ÎÆó¿ÀµªÉ§´ë²è´±¤Ï¡¢²áÅÙ¤ÊÀÜ¶á¤Ë¤è¤ê¿Í´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£Ë¡Î§¤ò¼é¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£