¡ÈÌÜ¶Ì¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÉÁíºÛÁª¤Ë¡© ¾®Àô»á¤¬½ÐÇÏ°Õ¸þ ¡Ö¡Ø¤¤¤Þ²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤À¡Ù¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÞÆâ¤Ë¤â¡×¡ÄÀÐÅÄ·ò»á¡¢¡ÈµÕÉ÷¡É¤Î¼«Ì±ÅÞ¤òÊ¬ÀÏ
¡¡9·î22Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÖÅÙ¤òÊÝÎ±¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÂç¿Ã¤À¤¬12Æü¡¢½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¸Ç¤á¤¿¾®Àô»á¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼»Ç¤¤¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤ò¡×
¡¡¾®Àô»á¤Ï½µËö¤ËÃÏ¸µ¤Ç»Ù±ç¼Ô¤Ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢Íè½µ¸åÈ¾¡¢½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢¡ØThe HEADLINE¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤ÎÀÐÅÄ·ò»á¤Ï¡¢¾®Àô»á¤Î°Õ¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞÅÞÆâ¤«¤é¤â¾®Àô»á¡¢¹â»Ô»á¤¬¤¢¤ë¼ï¤ÎËÜÌ¿¤À¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÎÓ»á¡¢ÌÐÌÚ»á¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÈÀ¯ºöÄÌ¡É¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸õÊä¤â¤¤¤ë¡£¤â¤·Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç³Æ¸õÊä¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢À¯ºöÏÀÁè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¯ºö¤Ë´Ø¤·¤Æ²áµî¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡ÈÅ¥»î¹ç¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¾ÜºÙ¤ÊµÄÏÀ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤àÁ°¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂ¾ì¤ò¸Ç¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÀÐÅÄ·ò»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞÁ´ÂÎ¤ËµÕÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ÎÀ¯ºö¤ÇÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡Ù¤È¶¯¤¯¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¹ñÌ±¤Ë¤Ï»É¤µ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Á°²ó¤Ï¡Ø¤Ä¤¤¤Ë¾®Àô¤µ¤ó¤âÁíºÛ¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ä¡¢ÀÐÇË»á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤ÈÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬3Ï¢ÇÔ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ø¤¤¤Þ²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤À¡Ù¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÞÆâ¤Ë¤âÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£¤³¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¡Ø»ä¤Ê¤éÀ¯ºö¤ÇÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Í¸¢¼Ô¤«¤é¤â¡Ø¤µ¤¹¤¬¤ËÌµÍý¤Ç¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÀ¯ºöÏÀÁè¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×
¡¡¤Þ¤¿ÀÐÅÄ»á¤Ï¤¤¤Þ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÜ¶Ì¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö»²À¯ÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¤è¤¦¤ÊÅÞ¤¬À¯¼£¤ÎÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï½¾Íè¤Î¡ÈÄ¹Ï·À¯¼£¡É¤«¤éÊÑ¤¨¤ë°Õ»×¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¹ñÌ±¤ËÆÏ¤¯¤«¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë