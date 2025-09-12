¡Ú¾®ÁÎ¼÷¤·¡Û¤ª½Ë¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¹ë²Ú¥Í¥¿¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü¥Õ¥§¥¢¡×¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¡Ô9·î13Æü¤«¤é15Æü¡Õ
»ý¤Áµ¢¤ê¤¹¤·Å¹¤Î¾®ÁÎ¼÷¤·¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î13Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ë²Ú¥Í¥¿¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¤ª½Ë¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤â
´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¤ª½Ë¤¤´¶¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦½Ë±ã
¡ÖÍÆ¬¤¨¤Ó¡×¡ÖÅò°ú¤¿¿Âä¡×¡Ö¤¤¤¯¤é·³´Ï¡×¤Ê¤É¡¢¿©Âî¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¹ë²Ú¤Ê¥Í¥¿¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢3¿ÍÁ°3996±ß¡¢4¿ÍÁ°5327±ß¡¢5¿ÍÁ°6659±ß¡£
¡¦²Ö·ë¡Ê¤Ï¤Ê¤à¤¹¤Ó¡Ë
¡ÖÀÖÈÓ¡×¤ä¡ÖÍÆ¬¤¨¤Ó¡×¡Ö¹õÆ¦¡×¤Ê¤É¡¢¤ª½Ë¤¤¤´¤È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¿©ºà¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï1350±ß¡£
¡¦½ËºÌ¤Ë¤®¤ê
¡ÖÍÆ¬¤¨¤Ó¡×¡ÖÅò°ú¤¿¿Âä¡×¡Ö¤¤¤¯¤é·³´Ï¡×¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¥Í¥¿¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¤ª½Ë¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï1058±ß¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ª½Ë¤¤¹ë²Ú²³À¹¡×¤Þ¤¿¤ÏÄêÈÖ¤ÎÂç»®¾¦ÉÊ¤òÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Âç»®1¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢·ÉÏ·¤ÎÆü¥Õ¥§¥¢¸å¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö³ä°ú·ô500±ßÊ¬¡×¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢Í½ÌóÍ¥Àè¡¦ÀèÃå½ç¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¡£¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÉôÃÏ°è¤äÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¤¼Â»Ü¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢ÆâÍÆ¡¦¶â³Û¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤Î½àÈ÷¿ô¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
