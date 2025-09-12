U16¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡¢¹â¤¤·ëÂ«ÎÏ¤Ç¡ÖÆó¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¡×¤òÃ£À®¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡Ä¡È°ïºà¡ÉÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ë¤Ï²ÝÂê¤â
¼èºà¡¦Ê¸¡áÄ¹Îæ¿¿µ±
¢¡¢£¾®ÊÁ¤Ê¡ÖPG¥È¥ê¥ª¡×³èµ¤¤ÈÇúÈ¯ÎÏÀ¸¤à
¡Êº¸¤«¤é¡ËµÜÎ¤¡¢±Û¡¢¹â¶¶¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áfiba.basketball
¡¡Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´6»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¥¬ー¥É¤òÌ³¤á¤¿±Û¡ÊConcordia Lutheran School of Omaha¡¿163¥»¥ó¥Á¡Ë¤ÈµÜÎ¤½ÓÍ¤¡ÊÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹U18¡¿179¥»¥ó¥Á¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¡È3¿ÍÌÜ¡É¤òÃ´¤Ã¤¿¹â¶¶½¨À®¡ÊU18Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡¿175¥»¥ó¥Á¡Ë¤Î¾®ÊÁ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡ÊPG¡Ë¥È¥ê¥ª¤À¡£
¡¡¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤«¤éÎ¨Àè¤·¤Æ¤è¤¯Ãý¤ë¤³¤È¡£¡Ö¥Îー¥¹¥êー¡ª¡×¡Ö²æËý²æËý¡ª¡×¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¢¥¦¥È´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¡¢»þ¤Ë¤Ï¼ê¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤éÌ£Êý¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¡¢»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤Î°Ý»ý¤ËÅØ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î3¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¥Áー¥àÆâ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³èÈ¯¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¾¡°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢83－72¤Ç¾¡Íø¤·¤¿½à¡¹·è¾¡¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÂåÉ½Àï¤À¡£¥Ô¥Ã¥¯¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥éー¤¬¥×¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÂ¿Åê¤¹¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¡ª¡×¡ÖÁ°½Ð¤í¡ª¡×¤È¾®¤Þ¤á¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤Ã¤Æµ÷Î¥´¶¤ä¥Þー¥¯¥Þ¥ó¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¡¢¸åÈ¾¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤Ï2ËÜ¤Î¤ß¡£7»î¹çÃæ3»î¹ç¤Ç100ÅÀ°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢72ÅÀ¤ÏÂç²ñºÇ¾¯ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
»ÊÎáÅã¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿±Û¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áfiba.basketball
¡¡»ý¤ÁÁ°¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤ÇÆÀÅÀÌÌ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¤³¤È¤â¥¬ー¥É¿Ø¤ÎÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤À¡£¸Ä¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ÇÂç²ñ6°Ì¤ÎÊ¿¶Ñ17.8ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿±Û¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥É¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¤ä3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÉð´ï¤Ë½à¡¹·è¾¡¤Ç¥²ー¥à¥Ï¥¤¤Î31ÆÀÅÀ¡£92－93¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿3°Ì·èÄêÀï¤Î¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÀï¤Î24ÆÀÅÀ¤âÎ¾¥Áー¥à¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶¤â3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò5ËÜÄÀ¤á¤ÆÌÔÄÉ¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¹â¹»¿Ê³Ø¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ØÅÏ¤ë±Û¡£Âç²ñºÇ½ªÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢NBA¤Ç³èÌö¤¹¤ë²ÏÂ¼Í¦µ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡Öº£¤ÏÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï²ÏÂ¼Áª¼ê¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¥×¥ìー¥äー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ÂçÊÁ¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â»ý¤ÁÁ°¤Î¹â¤¤ÆÀÅÀÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÅÏÊÆ¤òÁ°¤Ë¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¬ー¥É¿Ø¤Î¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤ÎÂ¿¤µ¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿¡£¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥¹¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡ÊHC¡Ë¤ÏÂç²ñÃæ¤Ë¡Ö¥É¥ê¥Ö¥ë¤òÆÍ¤²á¤®¤Æ¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È´é¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¥Ñ¥¹¤¬¤Ç¤¤ë»þ¤Ï¥Ñ¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢µÜÎ¤¤â½à¡¹·è¾¡¤Î¸å¤Ë¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¤ÊÁª¼ê¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤·¤¿ÉôÊ¬¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¹ñ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëU17¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¡¢¥¬ー¥É¿Ø¤Î¾õ¶·È½ÃÇ¤ä»ëÌî¤Î¹¤µ¤Ï¤µ¤é¤ËËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¢¡¢£½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¤«¤µ¤ó¤ÀÇòÃ«¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×
Âç²ñ½ªÈ×¤Ï·ç¾ì¤·¤¿ÇòÃ«¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áfiba.basketball
¡¡À¤Âå¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤Î°ïºà¤Ç¤¢¤ëÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ÊÊ¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤¿¤¤¡£¸Ä¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ï16.0ÅÀ¡ÊÁ´ÂÎ10°Ì¡Ë¡¢11.5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊÆ±4°Ì¡Ë¡¢3.0¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡ÊÆ±4°Ì¡Ë¡£Â¼ó¤òÄË¤á¤Æ½à·è¾¡°Ê¹ß¤Ï·ç¾ì¤·¤¿¤¬¡¢½Ð¾ì¤·¤¿4»î¹ç¤Ç¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¹â¤¤ËüÇ½À¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£2Ç¯Á°¤ÎU16¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡¢ºòÇ¯¤ÎU18¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â½à¡¹·è¾¡¤ÎÊÉ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö²áµî2²ó¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²ÝÂê¤â»Ä¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤¬¤«¤«¤Ã¤¿½à¡¹·è¾¡¤ÏÁ°È¾¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬»°¤Ä¤È¤«¤µ¤ß¡¢Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Î½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÂà¾ì¡£16ÆÀÅÀ¡¢14¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÈÍ×½ê¤ÇÂ¸ºß´¶¤Ï¸«¤»¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î¼çÎÏµé¤¬30Ê¬°Ê¾å¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿Ãæ¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï22Ê¬55ÉÃ¤È¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Á¥Í¥¹HC¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¦¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Úµò¤Ç¤¹¡£¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤ÊÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Èà¼«¿È¤¬Íý²ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¡£¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡¢´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÉ½¤ì¤À¤í¤¦¡£
µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À16ºÐ¤ÎÍË¾³ô¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áfiba.basketball
¡¡Âç°ìÈÖ¤Ë¤ª¤±¤ëÀº¿ÀÌÌ¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤âÄË´¶¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÖÁ°È¾¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬º®¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤³¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤ò»ý¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£U17¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö½àÈ÷¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥É¥éー¤ÎÉôÊ¬¤â´Þ¤á¡¢U17¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡Èô¤Óµé¤Ç¤ÎU18ÆüËÜÂåÉ½Áª½Ð¡¢AÂåÉ½¸õÊäÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°ïºà¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À16ºÐ¤Î¹â¹»1Ç¯À¸¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¤Î²ù¤·¤¤·Ð¸³¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢¡¢£´üÂÔ¤Î¿·ÀïÎÏ¤¬¹ë½£Àï¤Î¡Ö´°ÇÔ¡×¤«¤é´¶¤¸¤¿¥³¥È
°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡Ä¾ï¸«¤ÏFG7ËÜÁ´¤Æ¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áfiba.basketball
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤«¤éÂç¤¤Ê²ÝÂê¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÏÂ¿¤¤¡£¼çÎÏ¤ÎÇòÃ«¤È·ªËÜÉÙÈþÌé¡ÊÊ¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»¡Ë¤¬²ø²æ¤Ç·ç¾ì¤·¤¿Ãæ¤Ç·Þ¤¨¤¿½à·è¾¡¡¢Âç²ñ4Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤òÁê¼ê¤Ë36－101¤Ç´°ÇÔ¡£¹â¤µ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¡¢¥¹¥Ôー¥É¡Ä¡£¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÎòÁ³¤È¤·¤¿º¹¤ò¸«¤»ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¤Î¿ÈÄ¹2¥áー¥È¥ëÄ¶¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿202¥»¥ó¥Á¤Î¾ï¸«´²¾Ï¡Ê¹ñºÝ¥¢ー¥È¡õ¥Ç¥¶¥¤¥óÂç³Ø¹âÅù²ÝÄø¡Ë¤Ï¡¢23Ê¬39ÉÃ¤Î½Ð¾ì¤ÇÆÀÅÀ¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤â¤Ë¥¼¥í¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÂÎÉé¤±¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂç¤¤¯¤Æ¡¢Áö¤ì¤Æ¡¢Èô¤Ù¤ë¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È½é¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÂÎ¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ôー¥É¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡3°Ì·èÄêÀï¤ÇÅö¤¿¤Ã¤¿¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤â¹â¤µ¤È¶¯¤µ¤Î¤¢¤ë¥Áー¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï17ËÜ¤â¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ1ÅÀº¹¤ÎÀÜÀï¤ò±é¤¸¤¿¡£195¥»¥ó¥Á¤Î¥¤¥Ø¥Ä¥°¥Ã¥È¥é¥Ã¥¯¥Á¥Í¥É¥¥¡Ê³«»Ö¹ñºÝ¹â¹»¡Ë¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥·¥åー¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤é¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤±¤É¡¢Ãæ¤ò¹¶¤á¤Æ¥¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥êー¤Î¥·¥åー¥È¤âºî¤ì¤ë¡£¾õ¶·È½ÃÇ¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÂÎ³Ê¤Ç¾¡¤ëÁê¼ê¤ÈÀï¤¦¾å¤Ç°ìÄê¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ø¥Ä¤Ï¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿9ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áfiba.basketball
¡¡¥Þ¥ë¥Á¥Í¥¹HC¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Âç²ñ¤Î·Ð¸³¤«¤éÂ¿¤¯¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥È¥à¡¦¥Ûー¥Ð¥¹HC¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Áー¥à¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£³ÆÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£Âç²ñ¤Ï¡ÖU17¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÍèÇ¯¤ËÂçÉñÂæ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤é¤¬Æü¡¹¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤¦¾å¤ÇÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤Ï¡¢º£²óÂåÉ½Æþ¤ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ±À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤âÆ±ÍÍ¤À¡£ÍèÇ¯6·î27Æü¤Ë¥È¥ë¥³¡¦¥¤¥¹¥¿¥ó¥Öー¥ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ëU17¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡£ÆüËÜ¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦ÍË¾¤Ê¼ã¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂç·ãÀï¤Î¥é¥¹¥È¥²ー¥à¡ÄÆüËÜvs¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Î3°Ì·èÄêÀï¥Õ¥ë±ÇÁü