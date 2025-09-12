·ãÀïÃÏ ¡ÈÎ²²«Åç¡É ¤Ç¤Î°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¶µÍ¡¤¬Ãæ³Ø¹»¤ÇÆÃÊÌ¼ø¶È¡ÖÆüËÜ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤·¤ÆÀïÁè¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ú²¬»³¡Û
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£²¬»³»ÔÃæ¶è¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î·ãÀïÃÏ¡¦Î²²«Åç¤Ç¤Î°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¶µÍ¡¤¬ÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃÝÅç ½á¶µÍ¡)
¡ÖÆüËÜ¤ÎËÜÅÚ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤Ë¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖµã¤¤¤¿¡£ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£80Ç¯¤â¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤âÂ³¤¯°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤Ë»²²Ã¤·¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³»ÔÃæ¶è¤ÎÁàÆîÃæ³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆÃÊÌ¼ø¶È¤Ç¤¹¡£¹Ö»Õ¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¡¢2½µ´Ö¤ËÅÏ¤êÎ²²«Åç¤òË¬¤ì¡¢20Ãì¤Î°ä¹ü¤Îµ¢´Ô¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿ÃÝÅç¶µÍ¡¤Ç¤¹¡£¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¤Î¸½¾õ¤òÀ¸ÅÌ¤ËÅÁ¤¨¡¢ÀïÁè¤äÊ¿ÏÂ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃÝÅç ½á¶µÍ¡)
¡ÖÆâÃÏµ¢´Ô¡¢ÆüËÜ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤·¤ÆÀïÁè¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
À¸ÅÌ¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¾®¤µ¤ÊÅç¤Ç·ãÀï¤¬¤¯¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢Àï»à¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÌó2Ëü2,000¿Í¤Î¤¦¤Á¤ÎÈ¾¿ô¡¢1Ëü1,000¿Í¤Î°ä¹ü¤¬Ì¤¼ý½¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤ËÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæ³ØÀ¸¡Ë
¡ÖÎ²²«Åç¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¤â²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀïÁè¤Ï±ó¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤Ç¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¶á¤¤ÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÃÝÅç ½á¶µÍ¡¡Ë
¡ÖÀ¤Âå¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÎÀïÁèÂÎ¸³¤òÊ¹¤¯¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð°ä¹ü¼ý½¸¤È¤«°ÖÎîÄÉÅé¤¬¤¤¤«¤ËÂç»ö¤«¤¬¤è¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ü¤¯¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÁàÆîÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢11·î¤Ë¤Ï¹Åç¤Ç¤ÎÊ¿ÏÂ¸¦½¤¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£