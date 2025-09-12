¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤«¤â¡Ä¡£ÆÁÀîÈþ½Ñ´Û¤¬¡Ö¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤¹¡×¤È·è¤á¤¿90¼þÇ¯ÆÃÊÌÅ¸¤ÎÃæ¿È¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡ª¡ÖÈøÄ¥ÆÁÀî²È Ì¾ÉÊ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤¬9·î13Æü¤è¤ê³«ºÅ
2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ)¤«¤é11·î9Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÆÁÀîÈþ½Ñ´Û¤Ç½©µ¨ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÈøÄ¥ÆÁÀî²È Ì¾ÉÊ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£³«´Û90¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëº£²ó¤ÎÆÃÊÌÅ¸¤Ï¡¢Æ±´Û»Ë¾å½é¤á¤ÆÁ´´Û¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Îµ¬ÌÏ¡£²È¹¯¤Î°ä»º¡Ö½ÙÉÜ¸æÊ¬Êª(¤¹¤ó¤×¤ª¤ï¤±¤â¤Î)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿®Ä¹¡¦½¨µÈ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿Å·²¼¤ÎÌ¾Êõ¡¢¤½¤·¤ÆÈøÄ¥ÆÁÀî²È¤ËÂå¡¹ÅÁ¤ï¤ëÂçÌ¾Æ»¶ñ¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼½¸·ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¤µ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÞ¥¤ÎÃã¼Ý¡×¡Ö¶äÎ¯Çò»å°Ò¶ñÂ¡×¡ÖË¹ñº×Îé¿ÞÖ¢É÷¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ÎÅ¸¼¨ÉÊ¤ò¼Ì¿¿¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯
¢£Èþ½Ñ´Û¿¦°÷¤â¶ÃØ³¡ª¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤«¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿Å¸¼¨ÆâÍÆ
¡ÖÅ¸¼¨¼¼¸«¤Þ¤·¤¿!?¡×
¡Ö¸«¤¿¡£À¨¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤«´¶¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨ÂØ¤¨ºî¶È¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿Ä«¡¢ÆÁÀîÈþ½Ñ´Û¤Î¿¦°÷¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿²ñÏÃ¤¬¡¢¸ø¼°X(µìTwitter)¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Å¸¼¨¼¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¡£¤Ê¤ó¤È1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¶äÎ¯Çò»å°Ò¶ñÂ(¤®¤ó¤À¤á¤·¤í¤¤¤È¤ª¤É¤·¤°¤½¤¯)¡×¤ÈÄÌ¾Î¡ÖðþÁü(¤·¤«¤ß¤¾¤¦)¡×¡¢¡ÖÄ¹¼Ä¹çÀï¿ÞÖ¢É÷¡×¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÄ¼§¹áÏ§¡ÖÀéÄ»¡×¤Î±ü¤ËÅâÊªÃãÔä¡Ö¶â²Ö¡×¡Ö¾¾²Ö¡×¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤ÏÆ£¸¶Äê²È¼«É®½ñ¾õ¡Ö»³Ìç¾õ¡×¤Þ¤ÇÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤µ¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¤âÉáÄÌ¤Ê¤é1ÅÀ¤ÇÅ¸Í÷²ñ¤ÎÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤ëÌ¾ºî¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤È³Ø·Ý°÷¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÆÃÊÌÅ¸¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤éË©º¸Ê¸¸ËÅ¸¼¨¼¼¤ÈËÜ´ÛÅ¸¼¨¼¼¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢Ì¾ÉÊ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅ¸¼¨¼¼¤â´Þ¤á¤¿Á´´Û¤Ç³«ºÅ¡£¤Þ¤µ¤ËÆÁÀîÈþ½Ñ´Û¤¬ÁíÎÏ¤òµó¤²¤ÆÂ£¤ë¡¢90¼þÇ¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤µÇ°Å¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²È¹¯¤¬¶åÃË¡¦µÁÄ¾¤ËÂ÷¤·¤¿¡Ö½ÙÉÜ¸æÊ¬Êª¡×¡½¡½¿®Ä¹¡¦½¨µÈ¤æ¤«¤ê¤ÎÉÊ¤â
1616Ç¯¤Ë²È¹¯¤¬Ë×¤·¤¿¸å¡¢¤½¤ÎËÄÂç¤Ê°ä»º¤Ï¾·³²È¤È¸æ»°²È(ÈøÄ¥¡¦µª°Ë¡¦¿å¸Í)¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÆÁÀîÈþ½Ñ´Û¤Ë¤Ï¡¢¸æ»°²ÈÉ®Æ¬¤Ç¤¢¤ëÈøÄ¥ÆÁÀî²È¤Î½éÂå¡¦µÁÄ¾(²È¹¯¶åÃË)¤¬ÁêÂ³¤·¤¿°äÉÊ¤¬¡Ö½ÙÉÜ¸æÊ¬Êª¡×¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åá·õ¡¦½ñ²è¡¦ÃãÆ»¶ñ¡¦°áÉþ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¼¼Ä®¾·³²È¤ä¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤È¤¤¤Ã¤¿ÎòÂå¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤Î¼ê¤ò·Ð¤¿Ì¾Êõ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅ¸¼¨ÉÊ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢²È¹¯¤¬Â©»Ò¤ËÂ÷¤·¤¿¤â¤Î¤¬Ã±¤Ê¤ëºâ»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éð²È¤Î¸Ø¤ê¤ÈÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¢£Èá·à¤ÎÃã¿Í¡¦ÍøµÙ¤Î¡ÖÞ¥¡×¤âÆÃÊÌÅ¸¼¨¡ªÈøÄ¥ÆÁÀî²ÈÅÁÍè¤ÎÂçÌ¾Æ»¶ñ
¹¾¸Í»þÂå¤òÄÌ¤¸¤Æ¾·³²È¤Ë¼¡¤°²È³Ê¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÈøÄ¥ÆÁÀî²È¡£¤½¤ÎÊë¤é¤·¤òºÌ¤Ã¤¿ÂçÌ¾Æ»¶ñ¤Î¿ô¡¹¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢½éÂåµÁÄ¾½êÍÑ¤Î¡Ö¶äÎ¯Çò»å°Ò¶ñÂ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ùÁÒ»þÂå¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡ÖÄ¹À¸ÅÂ¼¬³¨¼êÈ¢¡×¡¢Î°µå¤«¤éÅÏ¤Ã¤¿½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ö²ÖÄ»¼·Êõ·ÒÊ¸Ì©ÂË³¨ÄÀ¶â¸æ¶¡ÈÓ¡×¤Ê¤É¡¢»þÂå¤â»ºÃÏ¤âÂ¿ºÌ¤ÊÌ¾ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢½¨µÈ¤ËÀÚÊ¢¤òÌ¿¤¼¤é¤ì¤¿ÀéÍøµÙ¤¬ºÇ¸å¤ÎÃã²ñ¤ËÍÑ¤¤¤¿ÃÝÃã¼Ý¡ÖÞ¥(¤Ê¤ß¤À)¡×(Á°´üÅ¸¼¨)¡£ÀéÍøµÙ¡Ý¸ÅÅÄ¿¥Éô¡Ý²È¹¯¡ÝµÁÄ¾¤Ø¤ÈÅÁÍè¤·¤¿¤³¤ÎÃã¼Ý¤Ï¡¢Ãã¤ÎÅòÊ¸²½¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹âÊö¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎÈá·à¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ëÎò»ËÅª°äÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¸å´üÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢´äº´ËôÊ¼±ÒÉ®¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡ÖË¹ñº×Îé¿ÞÖ¢É÷¡×¤âÅÐ¾ì¡£Ë¿Ã½¨µÈ¤Î¼·²ó´÷¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ë¹ñº×Îé¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿µ®½Å¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¯Á¡ºÙ¤ÊÉ®Ã×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿·²½°¤Î¶¸Áû¤äÇ®µ¤¤Ï¸«¤ë¤â¤Î¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡£
¢£14ËüÅÀ¤â¤ÎÃÎ¤¬Ì²¤ë¡Ö¸æÊ¸¸Ë¡×¤ÎÀ¤³¦
ÈøÄ¥ÈÍ¤Î½ñÊªÁÒ¡Ö¸æÊ¸¸Ë(¤ª¤Ö¤ó¤³)¡×¤Ï¡¢²È¹¯¤«¤é¾ù¤é¤ì¤¿¡Ö½Ù²Ï¸æ¾ùËÜ(¤¹¤ë¤¬¤ª¤æ¤º¤ê¤Ü¤ó)¡×Ìó3000ÅÀ¤ò´ð¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤ÎÂçÌ¾Ê¸¸Ë¤À¡£ËëËö¤Ë¤ÏÌó5ËüÅÀ¤Ë¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ó¤ÀÂ¢½ñ¤Ï¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¤Îº®Íð¤Ç3Ê¬¤Î1¤¬Î®½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤â14ËüÅÀ¤È¤¤¤¦ËÄÂç¤Ê½ñÊªÎà¤¬¡ÖÌ¾¸Å²°»ÔË©º¸Ê¸¸Ë¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢ÆâÆ£ÅìÊã¤¬ÊÔ»¼¤·¤¿ÈøÄ¥ÈÍ¤ÎÃÏ»ï¡ÖÄ¥½£»¨»Ö¡×(¹¾¸Í»þÂå18À¤µª)¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£100ºý¤Ë¤âµÚ¤ÖÂçÃø¤Ç¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈøÄ¥¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÚÃÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿Í¡¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂè°ìµé¤Î»ËÎÁ¤À¡£
¢£³«ËëÆü¤Î9·î13Æü¤Ï¸ÂÄê¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤âÈÎÇä¡ª
90¼þÇ¯µÇ°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Õ¥§¥¿¥Ê¥«¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÆÁÀîÈþ½Ñ´Û¸ÂÄê¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡Ö¥Ó¥¸¥å¡¼¡¦¥É¡¦¥Ó¥¹¥¥å¥¤¡ÁTOKUGAWA¡Á¡×(3942±ß)¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ËÏ¿§¤ÎÈþ¤·¤¤¸ÂÄê´Ì¤Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©»º¤Î¿©ºà¤ä²È¹¯¤æ¤«¤ê¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡£
ÆÃÊÌÅ¸³«ºÅÃæ¤Î´ÛÆâ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤Ï2025Ç¯9·î13Æü¤Î³«ËëÆü¤È¡¢11·î18Æü(²Ð)¤Î2Æü´Ö¤Î¤ß¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¿Í¤Ï³«´Û»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆË¬¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¼õÃíÈÎÇä¤Ï10·î1Æü(¿å)¡¢11·î1Æü(ÅÚ)¡¢12·î2Æü(²Ð)¤Î³ÆÆü10»þ¤«¤é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Å¸Í÷²ñ¾ðÊó¤È¤ªÆÀ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý
²ñ´ü¤ÏÁ°´ü2025Ç¯9·î13Æü¡Á10·î13Æü(½Ë)¤È¸å´ü10·î15Æü(¿å)¡Á11·î9Æü(Æü)¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉôÅ¸¼¨ÂØ¤¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ¾ÉÊ¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï2²óË¬¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
³«´Û»þ´Ö¤Ï10»þ¤«¤é17»þ(ºÇ½ªÆþ´Û16»þ30Ê¬)¤Ç¡¢·îÍËÆü¤ÏµÙ´Û(½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâ²ÐÍËÆü)¡£Æþ´ÛÎÁ¤Ï°ìÈÌ1600±ß¡¢¹âÂçÀ¸800±ß¡¢¾®ÃæÀ¸500±ß¤À¤¬¡¢ÅÚÍËÆü¤Ï¹â¹»À¸°Ê²¼¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£200±ß¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ëÁ°Çä·ô¤Ï¡¢2025Ç¯9·î12Æü¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
ÎÙÀÜ¤¹¤ëÆÁÀî±à¤È¹ç¤ï¤»¤ÆË¬¤ì¤ì¤Ð¡¢ÈøÄ¥ÆÁÀî²È¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤ò°ìÆü¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£½©¤Î¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¡¢Ì¾¸Å²°¤¬¸Ø¤ëÊ¸²½¤ÎÅÂÆ²¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ¤ÈÎò»Ë¤Î·ë¾½¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Èþ½Ñ´Û¿¦°÷¤â¶ÃØ³¡ª¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤«¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿Å¸¼¨ÆâÍÆ
¡ÖÅ¸¼¨¼¼¸«¤Þ¤·¤¿!?¡×
¡Ö¸«¤¿¡£À¨¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤«´¶¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨ÂØ¤¨ºî¶È¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿Ä«¡¢ÆÁÀîÈþ½Ñ´Û¤Î¿¦°÷¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿²ñÏÃ¤¬¡¢¸ø¼°X(µìTwitter)¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Å¸¼¨¼¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¡£¤Ê¤ó¤È1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¶äÎ¯Çò»å°Ò¶ñÂ(¤®¤ó¤À¤á¤·¤í¤¤¤È¤ª¤É¤·¤°¤½¤¯)¡×¤ÈÄÌ¾Î¡ÖðþÁü(¤·¤«¤ß¤¾¤¦)¡×¡¢¡ÖÄ¹¼Ä¹çÀï¿ÞÖ¢É÷¡×¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÄ¼§¹áÏ§¡ÖÀéÄ»¡×¤Î±ü¤ËÅâÊªÃãÔä¡Ö¶â²Ö¡×¡Ö¾¾²Ö¡×¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤ÏÆ£¸¶Äê²È¼«É®½ñ¾õ¡Ö»³Ìç¾õ¡×¤Þ¤ÇÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤µ¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¤âÉáÄÌ¤Ê¤é1ÅÀ¤ÇÅ¸Í÷²ñ¤ÎÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤ëÌ¾ºî¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤È³Ø·Ý°÷¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÆÃÊÌÅ¸¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤éË©º¸Ê¸¸ËÅ¸¼¨¼¼¤ÈËÜ´ÛÅ¸¼¨¼¼¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢Ì¾ÉÊ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅ¸¼¨¼¼¤â´Þ¤á¤¿Á´´Û¤Ç³«ºÅ¡£¤Þ¤µ¤ËÆÁÀîÈþ½Ñ´Û¤¬ÁíÎÏ¤òµó¤²¤ÆÂ£¤ë¡¢90¼þÇ¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤µÇ°Å¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²È¹¯¤¬¶åÃË¡¦µÁÄ¾¤ËÂ÷¤·¤¿¡Ö½ÙÉÜ¸æÊ¬Êª¡×¡½¡½¿®Ä¹¡¦½¨µÈ¤æ¤«¤ê¤ÎÉÊ¤â
1616Ç¯¤Ë²È¹¯¤¬Ë×¤·¤¿¸å¡¢¤½¤ÎËÄÂç¤Ê°ä»º¤Ï¾·³²È¤È¸æ»°²È(ÈøÄ¥¡¦µª°Ë¡¦¿å¸Í)¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÆÁÀîÈþ½Ñ´Û¤Ë¤Ï¡¢¸æ»°²ÈÉ®Æ¬¤Ç¤¢¤ëÈøÄ¥ÆÁÀî²È¤Î½éÂå¡¦µÁÄ¾(²È¹¯¶åÃË)¤¬ÁêÂ³¤·¤¿°äÉÊ¤¬¡Ö½ÙÉÜ¸æÊ¬Êª¡×¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åá·õ¡¦½ñ²è¡¦ÃãÆ»¶ñ¡¦°áÉþ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¼¼Ä®¾·³²È¤ä¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤È¤¤¤Ã¤¿ÎòÂå¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤Î¼ê¤ò·Ð¤¿Ì¾Êõ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅ¸¼¨ÉÊ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢²È¹¯¤¬Â©»Ò¤ËÂ÷¤·¤¿¤â¤Î¤¬Ã±¤Ê¤ëºâ»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éð²È¤Î¸Ø¤ê¤ÈÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¢£Èá·à¤ÎÃã¿Í¡¦ÍøµÙ¤Î¡ÖÞ¥¡×¤âÆÃÊÌÅ¸¼¨¡ªÈøÄ¥ÆÁÀî²ÈÅÁÍè¤ÎÂçÌ¾Æ»¶ñ
¹¾¸Í»þÂå¤òÄÌ¤¸¤Æ¾·³²È¤Ë¼¡¤°²È³Ê¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÈøÄ¥ÆÁÀî²È¡£¤½¤ÎÊë¤é¤·¤òºÌ¤Ã¤¿ÂçÌ¾Æ»¶ñ¤Î¿ô¡¹¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢½éÂåµÁÄ¾½êÍÑ¤Î¡Ö¶äÎ¯Çò»å°Ò¶ñÂ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ùÁÒ»þÂå¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡ÖÄ¹À¸ÅÂ¼¬³¨¼êÈ¢¡×¡¢Î°µå¤«¤éÅÏ¤Ã¤¿½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ö²ÖÄ»¼·Êõ·ÒÊ¸Ì©ÂË³¨ÄÀ¶â¸æ¶¡ÈÓ¡×¤Ê¤É¡¢»þÂå¤â»ºÃÏ¤âÂ¿ºÌ¤ÊÌ¾ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢½¨µÈ¤ËÀÚÊ¢¤òÌ¿¤¼¤é¤ì¤¿ÀéÍøµÙ¤¬ºÇ¸å¤ÎÃã²ñ¤ËÍÑ¤¤¤¿ÃÝÃã¼Ý¡ÖÞ¥(¤Ê¤ß¤À)¡×(Á°´üÅ¸¼¨)¡£ÀéÍøµÙ¡Ý¸ÅÅÄ¿¥Éô¡Ý²È¹¯¡ÝµÁÄ¾¤Ø¤ÈÅÁÍè¤·¤¿¤³¤ÎÃã¼Ý¤Ï¡¢Ãã¤ÎÅòÊ¸²½¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹âÊö¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎÈá·à¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ëÎò»ËÅª°äÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¸å´üÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢´äº´ËôÊ¼±ÒÉ®¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡ÖË¹ñº×Îé¿ÞÖ¢É÷¡×¤âÅÐ¾ì¡£Ë¿Ã½¨µÈ¤Î¼·²ó´÷¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ë¹ñº×Îé¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿µ®½Å¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¯Á¡ºÙ¤ÊÉ®Ã×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿·²½°¤Î¶¸Áû¤äÇ®µ¤¤Ï¸«¤ë¤â¤Î¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡£
¢£14ËüÅÀ¤â¤ÎÃÎ¤¬Ì²¤ë¡Ö¸æÊ¸¸Ë¡×¤ÎÀ¤³¦
ÈøÄ¥ÈÍ¤Î½ñÊªÁÒ¡Ö¸æÊ¸¸Ë(¤ª¤Ö¤ó¤³)¡×¤Ï¡¢²È¹¯¤«¤é¾ù¤é¤ì¤¿¡Ö½Ù²Ï¸æ¾ùËÜ(¤¹¤ë¤¬¤ª¤æ¤º¤ê¤Ü¤ó)¡×Ìó3000ÅÀ¤ò´ð¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤ÎÂçÌ¾Ê¸¸Ë¤À¡£ËëËö¤Ë¤ÏÌó5ËüÅÀ¤Ë¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ó¤ÀÂ¢½ñ¤Ï¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¤Îº®Íð¤Ç3Ê¬¤Î1¤¬Î®½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤â14ËüÅÀ¤È¤¤¤¦ËÄÂç¤Ê½ñÊªÎà¤¬¡ÖÌ¾¸Å²°»ÔË©º¸Ê¸¸Ë¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢ÆâÆ£ÅìÊã¤¬ÊÔ»¼¤·¤¿ÈøÄ¥ÈÍ¤ÎÃÏ»ï¡ÖÄ¥½£»¨»Ö¡×(¹¾¸Í»þÂå18À¤µª)¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£100ºý¤Ë¤âµÚ¤ÖÂçÃø¤Ç¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈøÄ¥¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÚÃÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿Í¡¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂè°ìµé¤Î»ËÎÁ¤À¡£
¢£³«ËëÆü¤Î9·î13Æü¤Ï¸ÂÄê¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤âÈÎÇä¡ª
90¼þÇ¯µÇ°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Õ¥§¥¿¥Ê¥«¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÆÁÀîÈþ½Ñ´Û¸ÂÄê¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡Ö¥Ó¥¸¥å¡¼¡¦¥É¡¦¥Ó¥¹¥¥å¥¤¡ÁTOKUGAWA¡Á¡×(3942±ß)¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ËÏ¿§¤ÎÈþ¤·¤¤¸ÂÄê´Ì¤Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©»º¤Î¿©ºà¤ä²È¹¯¤æ¤«¤ê¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡£
ÆÃÊÌÅ¸³«ºÅÃæ¤Î´ÛÆâ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤Ï2025Ç¯9·î13Æü¤Î³«ËëÆü¤È¡¢11·î18Æü(²Ð)¤Î2Æü´Ö¤Î¤ß¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¿Í¤Ï³«´Û»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆË¬¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¼õÃíÈÎÇä¤Ï10·î1Æü(¿å)¡¢11·î1Æü(ÅÚ)¡¢12·î2Æü(²Ð)¤Î³ÆÆü10»þ¤«¤é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Å¸Í÷²ñ¾ðÊó¤È¤ªÆÀ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý
²ñ´ü¤ÏÁ°´ü2025Ç¯9·î13Æü¡Á10·î13Æü(½Ë)¤È¸å´ü10·î15Æü(¿å)¡Á11·î9Æü(Æü)¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉôÅ¸¼¨ÂØ¤¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ¾ÉÊ¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï2²óË¬¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
³«´Û»þ´Ö¤Ï10»þ¤«¤é17»þ(ºÇ½ªÆþ´Û16»þ30Ê¬)¤Ç¡¢·îÍËÆü¤ÏµÙ´Û(½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâ²ÐÍËÆü)¡£Æþ´ÛÎÁ¤Ï°ìÈÌ1600±ß¡¢¹âÂçÀ¸800±ß¡¢¾®ÃæÀ¸500±ß¤À¤¬¡¢ÅÚÍËÆü¤Ï¹â¹»À¸°Ê²¼¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£200±ß¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ëÁ°Çä·ô¤Ï¡¢2025Ç¯9·î12Æü¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
ÎÙÀÜ¤¹¤ëÆÁÀî±à¤È¹ç¤ï¤»¤ÆË¬¤ì¤ì¤Ð¡¢ÈøÄ¥ÆÁÀî²È¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤ò°ìÆü¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£½©¤Î¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¡¢Ì¾¸Å²°¤¬¸Ø¤ëÊ¸²½¤ÎÅÂÆ²¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ¤ÈÎò»Ë¤Î·ë¾½¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£