ENHYPEN¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡ª¡ØVenue101 Presents ENHYPEN ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶»¤Ë¡ÙÊüÁ÷·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ENHYPEN¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØVenue101 Presents ENHYPEN ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶»¤Ë¡Ù¤¬¡¢9·î20Æü¤ËNHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¢£À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëENHYPEN¤ËÌ©Ãå
2020Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿´Ú¹ñÈ¯7¿ÍÁÈ¥°¥íー¥Ð¥ë¥°¥ëー¥×¡¢ENHYPEN¡£1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBORDER:DAY ONE¡Ù¤Ï33¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¥Á¥ãー¥È¥¤¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2021Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÆüËÜ¤Î¼çÍ×¥Á¥ãー¥È¤òÀÊ´¬¡¢7·î¤Ë¤ÏÆüËÜ1st¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê ENHYPEN¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ø¥³ー¥Á¥§¥é¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢¼«¿ÈºÇÂçµé¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊENHYPEN¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ï¡©¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤½¤Î³×¿·¤ËÇ÷¤ë¤Ù¤¯À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÈà¤é¤ËÌ©Ãå¡¢¥á¥ó¥Ðー¸Ä¡¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¸ò¤¨¡¢É³²ò¤¤¤Æ¤æ¤¯¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
NHKÁí¹ç¡ØVenue101 Presents ENHYPEN ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶»¤Ë¡Ù
09/20¡ÊÅÚ¡Ë23:00～23:00
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØVenue101¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.nhk.jp/p/venue101/
ENHYPEN OFFICIAL SITE
https://enhypen-jp.weverse.io/