¡ÚÃæ·Ñ¡ÃÊÒ³¤Þ¤Ä¤ê¡Û¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸½ÃÏ¤«¤é¥ê¥Ýー¥È¡ªÊôÇ¼²Ö²Ð ´Ö¤â¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¾å¤²¡Ú¿·³ãŽ¥¾®ÀéÃ«»Ô¡Û
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î»Í¼Ü¶Ì²Ö²Ð¤¬12ÆüÌë¤ËÂÇ¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£±Û¸å»°Âç²Ö²Ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ØÊÒ³¤Þ¤Ä¤ê²Ö²ÐÂç²ñ¡Ù¤¬12Æü³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£²Ö²Ð¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤òÁ°¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¾®ÀéÃ«»ÔÊÒ³Ä®¤Î¡ØÊÒ³¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤Ï¡¢Àõ¸¶¿À¼Ò¤Î½©µ¨ÎãÂçº×¡£2023Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÎãÇ¯9·î9Æü¡¦10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤«¤é9·îÂè2½µ¤Î¶âÍË¡¦ÅÚÍË¤Î³«ºÅ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Ï17Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤âÆ±¤¸¤Ë¤®¤ï¤¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÒ³²Ö²Ð¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÊÒ³¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬À®¿Í¤ä´ÔÎñ¤Ê¤É¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë〝²Ö²Ð〟¤òÊôÇ¼¤¹¤ëÅÁÅý¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸©Æâ¡¦¸©³°¤«¤é¤ÎÊôÇ¼²Ö²Ð¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬À¤³¦ºÇÂçµé¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡Ø»Í¼Ü¶Ì¡Ù¡£Ä¾·Â800m¤ÎÂçÎØ¤Î²Ö¤¬Ìë¶õ¤Ëºé¤¯»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¹ë²÷¤ÊÇËÎö²»¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡£
ÊÒ³²Ö²Ð¤Ï¡¢12Æü(¶â)¡¦13Æü(ÅÚ)¤È¤â¤Ë¸á¸å7»þ30Ê¬¤«¤é¡¢»Í¼Ü¶Ì¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï¸á¸å10»þ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¾®ÀéÃ«»ÔÊÒ³Ä®¤Î¡ØÊÒ³¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤Ï¡¢Àõ¸¶¿À¼Ò¤Î½©µ¨ÎãÂçº×¡£2023Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÎãÇ¯9·î9Æü¡¦10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤«¤é9·îÂè2½µ¤Î¶âÍË¡¦ÅÚÍË¤Î³«ºÅ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Ï17Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤âÆ±¤¸¤Ë¤®¤ï¤¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÒ³²Ö²Ð¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÊÒ³¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬À®¿Í¤ä´ÔÎñ¤Ê¤É¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë〝²Ö²Ð〟¤òÊôÇ¼¤¹¤ëÅÁÅý¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸©Æâ¡¦¸©³°¤«¤é¤ÎÊôÇ¼²Ö²Ð¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬À¤³¦ºÇÂçµé¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡Ø»Í¼Ü¶Ì¡Ù¡£Ä¾·Â800m¤ÎÂçÎØ¤Î²Ö¤¬Ìë¶õ¤Ëºé¤¯»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¹ë²÷¤ÊÇËÎö²»¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡£
ÊÒ³²Ö²Ð¤Ï¡¢12Æü(¶â)¡¦13Æü(ÅÚ)¤È¤â¤Ë¸á¸å7»þ30Ê¬¤«¤é¡¢»Í¼Ü¶Ì¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï¸á¸å10»þ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£