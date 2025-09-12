¡ØJO1¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡Ù¤Ë¡¢ATEEZ¡¦YUNHO¤¬¥²¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é·èÄê
Çò´äÎÜÉ±¡ÊJO1¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ØJO1¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡Ù¡£9·î17Æü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¡¢ATEEZ¤ÎYUNHO¤¬¥²¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£Çò´äÎÜÉ±¡ÊJO1¡Ë¤ÈYUNHO¡ÊATEEZ¡Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Èー¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó½é
ATEEZ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ó¥ë¥Üー¥É¥Á¥ãー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ñ¹ñ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Á¥ãー¥È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹²»¸»¶¨²ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¸ø¼°²»³Ú¥Á¥ãー¥ÈÅù¡¢³Æ¼ï¥Á¥ãー¥È¤Ç¤âÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Î8¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡£8¿Í¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤Ï·²¤òÈ´¤¯¥ì¥Ù¥ë¤ò¸Ø¤ê¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢K-POP¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥³ー¥Á¥§¥é¤Ë½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£º£Ç¯7·î¤è¤ê¡¢´Ú¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤ÈÂ³¤¯¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] ¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¤À¡£
¤½¤ó¤ÊATEEZ¤«¤éYUNHO¤¬ ¡ØJO1¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡£JO1¤È¤Ï¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Î¶¦±é¤ä¡¢TikTok¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Èー¥¯¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏYUNHO¤Ø¤Î¼ÁÌä¡¢Çò´äÎÜÉ±¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤É¥áー¥ë¤òÊç½¸Ãæ¡£À¸ÊüÁ÷¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Èー¥¯¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤Î¤«¡¢ÅöÆü¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
ATEEZ¤ÎYUNHO¤¬¥²¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¤¹¤ë¡ØJO1¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡Ù¤Ï9·î17Æü24»þ¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ¤Ï¥é¥¸¥ª¡¦radiko¤Î¤Û¤«¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥¢¥×¥ê¡Ö¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óJAM¡×¤Ç¤â²»À¼Æ±»þÇÛ¿®¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óJAM¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï²áµîÊüÁ÷Ê¬¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡¢Çò´äÎÜÉ±¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¤âÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
09/17¡Ê¿å¡Ë24:00～24:58À¸ÊüÁ÷
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Çò´äÎÜÉ±
¥²¥¹¥È¡§YUNHO¡ÊATEEZ¡Ë
