¥À¥¤¥Ë¥Á¹©¶È¤¬²Ã¼¾´ï¤ÈÀÐÌý¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Î2025Ç¯ÅÙ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¡¡¤ª¼êÆþ¤ìµ¡Ç½¤È¾Ê¥¨¥Íµ¡Ç½¤Î½¼¼Â¤ÇÅß¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤½¤¦¡ª
¡¡¥À¥¤¥Ë¥Á¹©¶È¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É25Ç¯ÅÙ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆLX¥¿¥¤¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²Ã¼¾´ï¤ÈSGX¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¤ÎÀÐÌý¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Ã¼¾´ï¤Ï9¥¿¥¤¥×Á´25µ¡¼ï¡¢ÀÐÌý¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ï13¥¿¥¤¥×Á´28µ¡¼ï¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤ª¼êÆþ¤ìµ¡Ç½¤ä¾Ê¥¨¥Íµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä½ë¤Ï¸·¤·¤¯¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Î3¤«·îÍ½Êó¤Ç¤â¤³¤Î½©¤Ïµ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µ¨Àá¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½©¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¥Á¥é¥·¤Ê¤É¤Ç¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÈË¼À½ÉÊ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤âÃÈË¼À½ÉÊ¤Ø¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡ÎãÇ¯¡¢ÃÈË¼À½ÉÊ¤äÅß¸þ¤±À½ÉÊ¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤Ë¿·À½ÉÊ¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£¥À¥¤¥Ë¥Á¹©¶È¤â25Ç¯ÅÙ¥â¥Ç¥ë¤Î¿·À½ÉÊ¤òÈ¯É½¤·¡¢È¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï²Ã¼¾´ï¤Î¿·À½ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£Æ±¼Ò¤Ï03Ç¯¤«¤é²Ã¼¾´ï¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Îß·×À¸»ºÂæ¿ô¤Ï400ËüÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î²Ã¼¾´ï¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼°¤Ç¤¢¤ë¡£²Ã¼¾´ï¤Ïµ¤²½¼°¤ä¥¹¥Á¡¼¥à¼°¡¢Ä¶²»ÇÈ¼°¤Ê¤É¤ÎÊý¼°¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±¼Ò¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïµ¤²½¼°¤È²¹É÷µ¤²½¼°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¤¤È¤¤Ï¿å¤ò´Þ¤ó¤À¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ËÆâÂ¢¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë²¹É÷¤òÅö¤Æ¤Æ²Ã¼¾¤¹¤ë²¹É÷µ¤²½¼°¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤ÈÆâÂ¢¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤ï¤º¾ï²¹¤ÎÉ÷¤ò¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ËÅö¤Æ¤Æ²Ã¼¾¤¹¤ëµ¤²½¼°¤È¡¢²Ã¼¾´ïËÜÂÎ¤¬È½ÃÇ¤·¤Æ¼«Æ°¤Ç±¿Å¾¥â¡¼¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼°¤Ï¥¹¥Á¡¼¥à¼°¤Î¤è¤¦¤Ë¿á¤½Ð¤·¸ý¼þÊÕ¤¬Ç®¤¯¤Ê¤é¤º¡¢Ä¶²»ÇÈ¼°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê²Ã¼¾¤¹¤ëÈÏ°Ï¤¬¹¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¿·À½ÉÊ¤ÏºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÎLX¡¦LXC¥¿¥¤¥×¤«¤é¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊRX¥¿¥¤¥×¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÎC¥¿¥¤¥×¤Ê¤ÉÅëºÜµ¡Ç½¤ä¾ö¿ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ9¥¿¥¤¥×25µ¡¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤È¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡¿°ìÈÌÈÎÇäÅ¹¤Ç¼è¤ê°·¤¦¥¿¥¤¥×¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò»öÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤ÈÀ½ÉÊ¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡Á´µ¡¼ï¤Ëeco±¿Å¾¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¤·¡¢¾ï¤Ëµ¤²½¼°¤Ç²Ã¼¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î²Ã¼¾ÎÌ¤ÏÉ¸½à±¿Å¾¤è¤ê¸º¤ë¤â¤Î¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ÏÌó1¡¿7¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ¡¼ï¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¹³¶Ý¥È¥ì¥¤¤ä¥«¥ó¥¿¥ó¼èÂØ¤¨¥È¥ì¥¤¥«¥Ð¡¼¡¢Ag¡Ü¹³¶Ý¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥ÈEX¤Ê¤ÉÀ¶·éµ¡Ç½¤ä¤ª¼êÆþ¤ìµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤äÍøÊØÀ¤Ï¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·À½ÉÊ¤Ç¤ÏLX¡¦LXC¥¿¥¤¥×¤Ë¿·µ¡Ç½¤Î¡Ö¤«¤ó¤¿¤ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¼Ò¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ°½Ò¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¿å¤ÎÄÌ¤êÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ê¡¢¶õµ¤¤ÎÄÌ¤êÆ»¤¬²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¶õµ¤¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ç¤¢¤ëÇØÌÌ¤Î¹³¶Ý¥¨¥¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤³¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¥Û¥³¥ê¤ò´ÊÃ±¤ËÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤«¤ó¤¿¤ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤À¡£
¡¡¹³¶Ý¥¨¥¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Îº¸Â¦¤Ë¤Ï¥À¥¹¥È¥±¡¼¥¹¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¹³¶Ý¥¨¥¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¼è¤Ã¼ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¥À¥¹¥È¥±¡¼¥¹¤òÄÌ²á¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ2¡Á3²óº¸±¦¤ËÆ°¤«¤¹¡£¤¹¤ë¤È¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ËÉÕÃå¤·¤¿¥Û¥³¥ê¤¬¥À¥¹¥È¥±¡¼¥¹Æâ¤Î²óÅ¾¥Ö¥é¥·¤ÇÁß¤¼è¤é¤ì¤ë¡£
¡¡½µ¤Ë1²óÄøÅÙ¡¢¥¨¥¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òº¸±¦¤ËÆ°¤«¤¹¤À¤±¤ÇÁÝ½ü¤¬¤Ç¤¡¢¥À¥¹¥È¥±¡¼¥¹¤Ë¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤é¥À¥¹¥È¥±¡¼¥¹¤ò¼è¤ê³°¤·¤ÆÃæ¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¥Û¥³¥ê¤ò¼Î¤Æ¤ë¤À¤±¡£¼Î¤Æ¤ëºÝ¡¢¥Û¥³¥ê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹³¶Ý¥¨¥¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤â´Þ¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¿åÀö¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÁÝ½ü¤Î¼ê´Ö¤¬Âç¤¤¯¾Ê¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢C¥¿¥¤¥×¤Î²Ã¼¾ÎÌ500mL¡¿h°Ê¾å¥â¥Ç¥ë¤ÈN¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢ËÜÂÎ¿§¤Ë¿·¿§¤È¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥È¥°¥ì¡¼¤òºÎÍÑ¡£¸Ä¼¼¤Ç¤â¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥«¥é¡¼¤À¡£
¡¡¥À¥¤¥Ë¥Á¹©¶È¤Ï1980Ç¯¤Ë²ÈÄíÍÑÀÐÌý¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Î½é¹æµ¡¤òÈ¯Çä¤·¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¤ÏÎß·×À¸»ºÂæ¿ô¤¬3600ËüÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅµ¤ÃÈË¼¤ä¥¬¥¹ÃÈË¼¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀÐÌý¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ÏµëÌý¤ÎºÝ¤ÎÌý¤ÎÉÕÃå¤ä±¿Å¾½ªÎ»¸å¤Î¥Ë¥ª¥¤¤Ê¤É¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¸þ¤¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥À¥¤¥Ë¥Á¹©¶È¤ÎÀÐÌý¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ïµ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÎSGX¥¿¥¤¥×¤Ç¤ÏÅôÌý¥¿¥ó¥¯¤Î¾å²¼¤Ë¼è¤Ã¼ê¤òÉÕ¤±¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤ò³Ú¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¿¥ó¥¯W¤È¤Ã¤Æ¡×¤ä¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¿¥ó¥¯¥¥ã¥Ã¥×¤Î³«¤±ÊÄ¤á¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á±ø¤ì¤ó¥¥ã¥Ã¥×¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤º±ø¤ì¤Ê¤¤µëÌýºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡±¿Å¾½ªÎ»¸å¤Ë´¶¤¸¤ë¥Ë¥ª¥¤¤ÏÇ³¤¨¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤²½¥¬¥¹¤¬¸¶°ø¡£Æ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¾Ã²Ð»þ¤Ë¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤Î²¹ÅÙ¤ò¹â²¹¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¤²½¥¬¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ³¤ä¤·ÀÚ¤ê¡¢¥Ë¥ª¥¤¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ëÉÃÂ®¾Ã½¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤«¡ÖÉÃÂ®¾Ã½¥·¥¹¥Æ¥à¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬Á´µ¡¼ï¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾Ê¥¨¥Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁ´µ¡¼ï¤Ë¡Öeco¤ª¤Þ¤«¤»¥â¡¼¥É¡×¤«¡Öeco¤ª¤Þ¤«¤»¥â¡¼¥É¥×¥é¥¹¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¼¼²¹¤ò¸«Ä¥¤ê¤Ê¤¬¤éÇ³¾ÆÎÌ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¡Öeco¤ª¤Þ¤«¤»¥â¡¼¥É¡×¤Ï¼¼²¹¤¬ÀßÄê²¹ÅÙ¥×¥é¥¹3ÅÙ¡¢¡Öeco¤ª¤Þ¤«¤»¥â¡¼¥É¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹2ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Æ°¤Ç¾Ã²Ð¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀßÄê²¹ÅÙ¤è¤ê1ÅÙÄã¤¯¤Ê¤ë¤È¼«Æ°¤ÇÅÀ²Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅôÌý¤ò¥à¥À¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤ËSCX¡¢SDX¤ÎÎ¾¥¿¥¤¥×¤Ï¾Ê¥¨¥Í¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¿Í¤ÎÆ°¤¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¡£Ìó15Ê¬´Ö¿Í¤ÎÆ°¤¤¬¤Ê¤¤¤È¼«Æ°¤ÇºÇ¾®±¿Å¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìó45Ê¬´Ö¿Í¤ÎÆ°¤¤¬¤Ê¤¤¤È¼«Æ°¤Ç¾Ã²Ð¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Î¾¥¿¥¤¥×¤ÏÁ°½Ò¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼°²Ã¼¾´ï¤ÎLX¡¦LXC¥¿¥¤¥×¤ËÅëºÜ¤Î¡Ö¤«¤ó¤¿¤ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡×¤âºòÇ¯¤«¤éºÎÍÑ¡£Æ±µ¡Ç½¤ÏÀÐÌý¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤«¤é²Ã¼¾´ï¤ØÅ¾ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡²Ã¼¾´ï¤Ï²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤È¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡¿°ìÈÌÈÎÇäÅ¹¤Î2¤Ä¤Ç¥¿¥¤¥×¤ÎÌ¾¾Î¤¬Ê¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÐÌý¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡¢°ìÈÌÈÎÇäÅ¹¤È3¤Ä¤ÎÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¼è¤ê°·¤¦¥¿¥¤¥×¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤è¤¦¡£
¡¡½©°Ê¹ß¤Ï¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤ËÅß¤«¤é½ÕÀè¤Þ¤Ç¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Î®¹Ô¤¹¤ë»þ´ü¤Ç²Ã¼¾´ï¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Î°ì¤Ä¤À¡£ÀÐÌý¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ÏÇ³¾Æ»þ¤Ë¿å¾øµ¤¤¬È¯À¸¤·¡¢ÃÈË¼¤ÈÆ±»þ¤Ë²Ã¼¾¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤äÅ¹Æ¬¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ü¥À¥¤¥Ë¥Á¤Î²Ã¼¾´ï¤ÏÁ´µ¡¼ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼°
