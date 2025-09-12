MAISONdes¡¢¿·¶Ê¡Ö¤Ê¤é¤Ê¤¤Æü¡¹ feat. ²ÚÇµ, MIMI¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡ª²ÚÇµ¤¬²Î¾§¤¹¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤â¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
MAISONdes¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¤Ê¤é¤Ê¤¤Æü¡¹ feat. ²ÚÇµ, MIMI¡×¤ò9·î26Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¢£¥Üー¥«¥ë¤ÏGANG PARADE¤Ç¡È¥«Ç½¥»¥¤¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿²ÚÇµ
¡Ö¤Ê¤é¤Ê¤¤Æü¡¹ feat. ²ÚÇµ, MIMI¡×¤Ï¡¢8·î29Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¡ØYouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation¡Ù¤ÇÈ¯É½¤·¤¿³Ú¶Ê¡£
¥Üー¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢BiSH¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿²»³Ú»öÌ³½êWACK¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦GANG PARADE¤Î¸µ¥á¥ó¥Ðー¡È¥«Ç½¥»¥¤¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿²ÚÇµ¡£¿·¤·¤¤Ì¾Á°¡È²ÚÇµ¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ç¹ï¤à¡£
ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ºî¶Ê²È¤ÎMIMI¡£ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥Ï¥Ê¥¿¥Ð¡×¤¬YouTube¤Ç2,000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¥í¥¯¥Ç¥Ê¥·¤Ø¤ÎÄó¶¡¶Ê¡Ö¤¿¤ÀÀ¼°ì¤Ä¡×¤¬TikTok¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤Ê¥Ð¥¤¥é¥ë¤òÀ¸¤à¤Ê¤É¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤À¡£
¡Ö¤Ê¤é¤Ê¤¤Æü¡¹¡×¤Ï¡¢¿´¤Î±ü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê¤Ä¤Þ¤º¤¤ä¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò¤¹¤¯¤¤¼è¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿°ì¶Ê¡£
¡Öº£Æü¤Ï·¤É³¤â·ë¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¡×¡Ö¤¿¤áÂ©¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Õ¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤òÁ¡ºÙ¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÚÇµ¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ç¤É¤³¤«Ñ³¤²¤Ê²ÎÀ¼¤¬¡¢ÍÉ¤ì¤ë¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¶Á¤¤ï¤¿¤ê¡¢Èþ¤·¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¥Ô¥¢¥Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢MIMI¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤¬³Ú¶ÊÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢9·î12Æü¤è¤ê²ÚÇµ²Î¾§¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤â¸ø³«¡£Àµ¼°¤ÊÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤é¤Ê¤¤Æü¡¹¡×¤ÎÃÇÊÒ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¤Ê¤é¤Ê¤¤Æü¡¹ feat. ²ÚÇµ, MIMI¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
MAISONdes OFFICIAL SITE
https://www.maisondes-6half.com/
MIMI OFFICIAL X
https://twitter.com/mimi_3mi
MIMI OFFICIAL YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCam3IAA-nyfxRL8_wDQ35VA
²ÚÇµ OFFICIAL X
https://twitter.com/kano_pii
²ÚÇµ OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/kanop.ii