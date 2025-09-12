¡Ö¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¸©³°¤Ë¸þ¤±Ìó12t½Ð²Ù¡ªÌÔ½ë¤ËÉé¤±¤º1ÅùÊÆÈæÎ¨¤Ï91%¡Ú¿·³ãŽ¥Ä¹²¬»Ô¡Û
¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î¸©³°¸þ¤±¤Î½Ð²Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ä¹²¬»Ô¤Ç½Ð²Ù¼°¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð²Ù¼°¤Ë¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤äJAÁ´ÇÀ¤Ë¤¤¤¬¤¿¤Î´Ø·¸¼Ô¤éÌó20¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£12Æü¤Ï¡¢´ØÅì¤Ë¸þ¤±¤ÆÌó12t¤Î¿·ÊÆ¤¬½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£JAÁ´ÇÀ¤Ë¤¤¤¬¤¿¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Æ¾ì¤ËÌÔ½ë¤¬Â³¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎJA¤¨¤Á¤´Ãæ±Û´ÉÆâ¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ï11Æü»þÅÀ¤Ç1ÅùÊÆÈæÎ¨¤¬91%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¿©¤·¤¿JA¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ïー
¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢£JA¤¨¤Á¤´Ãæ±Û·Ð±Ä´ÉÍý°Ñ°÷²ñ µÈÅÄÊ¸É§²ñÄ¹
¡Ö¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ÏÎãÇ¯¤ËÉé¤±¤Ê¤¤9³ä¤òÄ¶¤¨¤ë1ÅùÊÆÈæÎ¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥³¥á¤òºî¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·ÊÆ¤òÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡×
12Æü¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤¿¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ï¡¢9·î19Æü¤´¤í¤«¤é´ØÅì¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
