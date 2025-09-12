¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡¢²¸¿Í¡È·ëÅÞ¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤Î¡Ö¼Å¤Ö²ñ¡×¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡É¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤Ë½¸¤Þ¤ë°ãÏÂ´¶
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç2025Ç¯4·î¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÃÎ»ö¤È¤·¤ÆºßÇ¤Ãæ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿´ßËÜ¼þÊ¿»á¤ò¡Ö¼Å¤Ö²ñ¡×¤¬ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Æ±ÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï9·î8Æü¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ßËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø½Ð¿È¤Î¸µÂçÂ¢¡¦ºâÌ³´±Î½¡£¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀèÇÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢µÄ°÷¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÁªÆ±´ü¤Ç¤¹¡£°ã¤¤¤Ï¡¢´ßËÜ¤µ¤ó¤¬¾Íè¤Î»öÌ³¼¡´±¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£ÀèÇÚ´±Î½¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤ì¤º¡¢ºâÌ³´±Î½¤Ø¤Î²á¾êÀÜÂÔ»ö·ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö»ö·ï¡Ù¤ËÏ¢ºÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÏªÄè¤·¡¢½ÐÀ¤¥³¡¼¥¹¤«¤éÃ¦Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ÆüËÜ·ÐÃÄÏ¢²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±üÅÄÀÙ¡Ê¤Ò¤í¤·¡Ë²ñÄ¹¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¤ä¡¢2004Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤ÎÃÝÃæÊ¿Â¢¤µ¤ó¤ÎÁªµó»²ËÅ¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¾®Àô½ã°ìÏºÆâ³Õ¤Ç¤ÏÆâ³ÕÉÜ»²Í¿¤òÎòÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¤Ë½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ë½éÅöÁª¤·¡¢4Áª¸å¤Î2018Ç¯¡¢¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤é¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ò·ëÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢·ëÅÞ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£À¯ÅÞ¤òÌä¤ï¤º¡¢À¯ºö¤ÈÁªµó¤ÎÎ¾Êý¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´ßËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ËÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÀ¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½¤âX¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢´ßËÜ¤µ¤ó¤Î°ä±Æ¤Ë¸þ¤«¤¤¡Ô2020Ç¯9·î¡¢´ßËÜ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢»²±¡Áª¤ÎÈæÎãÉ¼¤ÇÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Õ¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡ÔÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢´ßËÜ¤µ¤ó¡£¡Õ¤È·ë¤ó¤À¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇÂçµé¤Î°¥Åé¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÈÆ±»þ¤Ë¤Î¤»¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤¬ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¡Ô¤½¤Î¾Ð´é¡£°ãÏÂ´¶´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡Õ¡Ô¼Å¤Ö²ñ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«»£¤ê¤Ê¤¦¤¨¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡¢¡¢¡¢¡¢¡Õ¡Ô¼Å¤Ö²ñ½Ð¤Æ²¿¤Ç¾Ð¤í¤Æ¤Þ¤¹¤Î¡©¡Õ¤È¡¢Èó¾ï¼±¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Àè¤ÎÀ¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¸¿Í¤ò¾Ð´é¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ÎºÇÂç¤ÎÀ¯¼£ÅªÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÆ±ÅÞ¤ÎÂçÌö¿Ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡Ø103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Øºâ¸»ÏÀ¤ò¤¹¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾å¤²¤í¡Ù¤È¤¤¤¦¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Î¼çÄ¥¤Ë¡¢´ßËÜ¤µ¤ó¤Ï¸©ÃÎ»ö¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢¡ØÀÕÇ¤À¯ÅÞ¤Î¤¢¤êÊý¤È°ã¤¦¡Ù¤È¶¯¤¯°Û¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÉ½Î©¤Ã¤Æ¤ÎÈãÈ½¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾ÀÜ¡¢ÏÃ¤»¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê·õËë¤Ç¡¢¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ßËÜ¤µ¤ó¤Ï´±Î½½Ð¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢Áªµó¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Áªµó³èÆ°¤ÏÊ¸»ú¤É¤ª¤ê¤Î¡È¤É¤ÖÈÄÁªµó¡É¡£¤È¤¯¤ËÏ«ÁÈ¤È´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤Ï¡È´ßËÜÁªµó³Ø¹»¡É¤ÎÀ¸ÅÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÀéÍÕ¸©Ï¢¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¶¯¤¤½èÊ¬¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤â¡¢´ßËÜ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤µ¤«¤é¤¤¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ñ¥ï¥Ï¥éÌäÂê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©Ï¢¤Ï»²±¡ÁªÃæ¤ÎÉ¸´ú¤Î¸í»ÈÍÑÌäÂê¤â¿·¤¿¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï¿¿Áê¤ÎµæÌÀ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢ÀÕÇ¤ÌäÂê¤ÏÃª¾å¤²¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£´ßËÜ»á¤Ï¸½ºß¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ë²¿¤È¸À¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
