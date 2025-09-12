±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡¢ÅìÌî·½¸ã¤ÈÊ¡»³²í¼£¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤¬¸ø³«¤Ë
±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù(9·î12Æü¸ø³«)¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦ÅìÌî·½¸ã»á¤È¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÊ¡»³²í¼£¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤¬Æ±ºî¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó»£±Æ»þ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦ÅìÌî·½¸ã¤È¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÊ¡»³²í¼£¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤¬¸ø³«¤Ë
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô 1²¯ºý¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¥¤¥«¡¼¡¦ÅìÌî·½¸ã»á¤Î¾®Àâ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡Ù¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Ä¶°ìÎ®¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¡£
¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤È¡¢¹ª¤ß¤Ê¿Í´Ö´Ñ»¡Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¶â¤Ë¥·¥Ó¥¢¤Ç¡¢Â©¤òÅÇ¤¯¤è¤¦¤Ë±³¤ò¤Ä¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦¿ÀÈøÉð»Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÊ¡»³²í¼£¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Éð»Ë¤ÎÌÅ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂÉã¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Éð»Ë¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÈø¿¿À¤Ìò¤Ë¤Ï¡¢ÍÂ¼²Í½ã¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢±Ç²è¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÅìÌî·½¸ã»á¤È¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÊ¡»³²í¼£¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë¡¢Ê¡»³±é¤º¤ë¿ÀÈøÉð»Ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢ÅìÌî»á¤¬»£±Æ¸½¾ì¤Ë¸«³Ø¤ËÍè¤¿»þ¤ÎÏÃ¡¢¿¿À¤¤ò±é¤¸¤ëÍÂ¼¤Î°õ¾Ý¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿Á°ÊÔ¤È¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿´¶ÁÛ¡¢ÅìÌîÀèÀ¸¤¬¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¡¢¿ÀÈø·»Äï¤ÎÏÃ¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¤ê¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤¿¸åÊÔ¤È2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ·ÇºÜ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Ä¹Ç¯¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿Æó¿Í¤Ë¤è¤ë1Ëü»ú¤òÄ¶¤¨¤ëÇ»Ì©¤ÊÂÐÃÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸µ¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡¦¿ÀÈøÉð»Ë¤Î¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó»þÂå¤Î¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥¼¥ó¡×¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¼Ì¿¿¤ä¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó»£±Æ»þ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
(C)2025¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Ê¡»³²í¼£¤Ï¡¢1969Ç¯2·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£56ºÐ¡£Ä¹ºê¸©½Ð¿È¡£Åö»þ19ºÐ¤À¤Ã¤¿1988Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¤Û¤ó¤Î5g¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1990Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡ØÄÉ²±¤Î±«¤ÎÃæ¡Ù¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏÇÐÍ¥·ó²Î¼ê¤ÎÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¡Ù¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù(¤È¤â¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÎ¶ÇÏÅÁ¡Ù(NHK)¡¢±Ç²è¡Ø¤½¤·¤ÆÉã¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ëËµ¤é¡¢¡ÖHELLO¡×¤ä¡Öºùºä¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢¡ØÊ¡»³²í¼£¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó ¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦º²¤Î¥é¥¸¥ª¡Ù(¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷)¤Ï2000Ç¯¤Î³«»Ï¤«¤é15Ç¯¤âÂ³¤¤¤¿¡£
