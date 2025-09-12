Âç¶¶²ñÄ¹¤¬¾Ú¸À¡¢°æ¾å¾°Ìï¤Ë¡Ö½é¤á¤ÆÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¡×¡¡ÁÔÀäÎý½¬¤Ç¡Ö²ø²æ¤¹¤ë¤«¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¡×
Lemino¤¬ÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÇÛ¿®
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬12Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£14Æü¤ËÆ±»Ô¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇWBAÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤ÎÃÄÂÎÆâÅý°ìÀï¤ò¹Ô¤¦¡£²ñ¸«¸å¤Ë¤Ï¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤¬°æ¾å¿Ø±Ä¤ËÌ±Â²°áÁõ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£·èÀï2ÆüÁ°¤Ë°ì»þÍ§¹¥¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤Î·Ù²ü¿´¤Ï¤à¤·¤í¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¾å²¼¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤È½éÂÐÌÌ¤·¡¢°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¤è¤µ¤½¤¦¡£»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ç¡¢°æ¾å¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ©È¯Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö°æ¾å¤¬³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¤â¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÀïÀÓ¤ÏÎ©ÇÉ¤À¤È·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡Ö¡Ê°æ¾å¤ò¡ËÉî¿«¤·¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤³¤Î³¬µé¤Ï»ä¤ËÅ¬¤·¤¿³¬µé¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¸å¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¡ÖÂº·É¤¹¤ëÁê¼ê¤ËÂ£¤ë¤â¤Î¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ì±Â²°áÁõ¤Î¡Ö¥Á¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ò°æ¾å¡¢°æ¾å¤ÎÉã¡¦¿¿¸ã¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢Âç¶¶²ñÄ¹¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£°æ¾å¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ¡¢°áÁõ¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢½ª»ÏÍ§¹¥¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¶¶²ñÄ¹¤Ï¥Á¥ã¥Ñ¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤Þ¤Þ¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¿Â»ÎÅª¤À¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ä©È¯¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¶¯¤¯¼«¿®¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¡×¤È·Ù²ü¿´¤ò¶¯¤á¤¿¡£¡ÖÅö½é¤ÏÄ©È¯¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤«¤é¤Ï°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡£¥¸¥à¤ËÍè¤¿»þ¤â»ä¤Ë°§»¢¤ò¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀïÆ®Åª¤Ê¿Â»Î¡£Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÂ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤ÎÄ´À°¶ñ¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²ø²æ¤¹¤ë¤«¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ë¤«¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¤Îý½¬ÎÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤¬¾¡Éé¤ÇËÜ¿Í¤â¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤³¤³¤Ç²ø²æ¤ò¤·¤¿¤éÁ´Éô¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È¡¢½é¤á¤ÆÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÔÀä¤ÊÎý½¬¤ò¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤ÏKOÀë¸À¤òÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç¶¶²ñÄ¹¤Ï¡ÖÈ½Äê¤Ç¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¡¢»ýµ×ÎÏ¡¢ÂÑµ×ÎÏ¤òÌÜÉ¸¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤±¤Ð¼«Á³¤ËKO¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬°ìÈÖÃíÌÜ¡£¥¹¥ê¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿1¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¶½¹Ô¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖLemino¡×¤ÇÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÇÛ¿®¡£ÀïÀÓ¤Ï32ºÐ¤Î°æ¾å¤¬30¾¡¡Ê27KO¡Ë¡¢30ºÐ¤Î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤¬14¾¡¡Ê11KO¡Ë1ÇÔ¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ß·ÅÄ Ä¾¿Í / Naoto Sawada¡Ë